Rievocazione storica della mille miglia a Roma: deviate 9 linee bus

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, torna a Roma venerdì 23 ottobre. Ai nastri di partenza ci saranno 400 vetture, selezionate da un'apposita commissione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per lo svolgimento della rievocazione storica della Mille Miglia previsto per venerdì 23 ottobre, da mercoledì 21 ottobre, per consentire l'allestimento, viene chiusa al traffico veicolare via Veneto, nel tratto compreso tra largo Federico Fellini (Porta Pinciana) e via Boncompagni. Deviate le linee 52-53-61-100-150F-160-590-nMA e C3.