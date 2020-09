Da Milano a Roma in monopattino elettrico: l'impresa dello youtuber Jakidale

Quasi seicento cinquanta chilometri percorsi, undici giorni di viaggio per andare da Milano a Roma in monopattino. E’ l’impresa dello youtuber Jakidale (al secolo Jacopo D'Alessio) a bordo del mezzo elettrico che tanto sta spopolando anche nella Capitale.

Da Milano a Roma in monopattino elettrico

Una lunga preparazione prima del viaggio affrontato con l’amico Mattia Miraglio che, in bicicletta, ha percorso la stessa distanza. Nello zaino due batterie, pezzi di ricambio, acqua e un po’ di scorte. “Un’idea assurda, folle” - così l’ha definita lo stesso Jakidale finito anche “stanco, sudato e terrorizzato in mezzo ai campi”. Pit stop con tanto di cambio batteria, percorsi impervi e qualche caduta, ma anche panorami mozzafiato per un Milano Roma davvero insolito. Un'Italia vista e vissuta da una prospettiva diversa.

L'ingresso a Roma: cinghiali e lo spettacolo della ciclabile verso San Pietro

L’ingresso nella Capitale, dopo un tuffo nel lago di Bracciano, è trionfale: nonostante il sentiero della Francigena nel Parco dell’Insugherata e l’inatteso incontro con i cinghiali, mamma e cuccioli. “Dopo tre ore di combattimento con l’insugherata” il più comodo parco lineare di Monte Ciocci: via senza problemi verso il Cupolone di San Pietro e il Colosseo.

“È nato tutto come uno scherzo ma si è rivelata una delle esperienze più belle della mia vita È stata veramente un'avventura fantastica. Assolutamente non consigliata, fatela a piedi, fatela in bici...però wow!" - ha detto lo youtuber arrivato da Milano a Roma in monopattino elettrico.