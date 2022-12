Mihajlovic, oggi i funerali: divieti di sosta vicino alla chiesa

Oggi, alle 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, si svolgeranno i funerali dell'ex calciatore e allenato Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre.

Dalle 7 di lunedì previsti divieti di sosta in piazza della Repubblica (compresa la postazione taxi); in via Vittorio Emanuele Orlando; via Einaudi; via delle Terme di Dioclaziano. Previste chiusure delle strade vicine e deviazioni per il traffico pubblico e privato. È previsto l'arrivo a Roma di numerosi partecipanti alle esequie anche con bus o veicoli propri. Ieri in centinaia si sono presentati al Campidoglio per la camera ardente.