La tendopoli delle Mura Aureliane che preoccupa il Campidoglio in vista del Giubileo

Ormai è ciclico: arriva un'ondata migratoria, centinaia di maschi adulti per lo più africani non trovano accoglienza immediata dopo l'identificazione e allora finiscono a dormire in strada, soprattutto tra stazione Termini, l'area limitrofa di Castro Pretorio, San Lorenzo fino a Porta Pia. Lì dove i giardini incolti e poco curati sotto le Mura Aureliane offrono una zona di riparo. Sono per lo più cosiddetti transitanti, ovvero stranieri che, giunti in Italia, vedono Roma solo come luogo di passaggio, sognando il centro o nord Europa.

Le tendopoli sotto le Mura Aureliane che si rigenerano mese dopo mese

Ad agosto ne scrivevamo, ma la storia è ormai vecchia. A luglio 2020, quando il lockdown per il Covid-19 era appena finito, eravamo andati a viale Pretoriano a intervistare alcuni dei circa 50 migranti accampati. E allora facevano più di 30 gradi. Oggi, col freddo notturno e le piogge, la situazione appare molto più pericolosa.

Una situazione che prosegue dal 2014, quando sotto la consiliatura Marino fu sgomberata la tendopoli abusiva di via delle Messi d'oro - a Ponte Mammolo - trasformando, come conseguenza, la stazione Tiburtina in un dormitorio a cielo aperto. Da lì, per arginare l'emergenza, ha preso il via il progetto Baobab, nonché le trattative per un centro ad hoc, mai realizzato, nonostante il susseguirsi di varie amministrazioni. Due anni fa a guidare la città c'era Virginia Raggi, oggi Roberto Gualtieri. Allora, come oggi, nulla sembra essere cambiato.

A due passi la Caritas e i pasti caldi dei volontari

Si riparano, i più fortunati, all'interno di tende da campeggio. Per altri i giacigli sono molto più di fortuna, fatti di cartoni e pezzi di plastica. A 350 metri ci sono la Caritas Diocesana, Binario 95 con il suo sportello per senza dimora e i suoi posti letto, le associazioni che la sera distribuiscono pasti e bevande caldi.

Gli sforzi del Comune per aumentare i posti letto entro il Giubileo

Quattro mesi fa, l'assessora alle politiche sociali e della salute Barbara Funari lo aveva detto a RomaToday: "Stiamo affrontando il tema anche in chiave Giubileo - le sue dichiarazioni - non possiamo perdere tempo. Siamo sempre a lavoro per fare programmazione sui servizi d'accoglienza". E per aumentare i posti letto. Infatti pochi giorni fa il Comune, tramite il dipartimento competente, ha pubblicato un avviso di procedura di gara per individuare oltre 1.700 posti dedicati ai migranti, singoli e nuclei familiari, da qui al 2025. Riservando posti anche per chi soffre di disagi mentali. Un investimento da 80 milioni di euro circa, arrivati dal ministero dell'Interno e che fa il paio con i 18 progetti finanziati dal Pnrr per "housing first", stazione di posta e accoglienza diurna e notturna. Una corsa contro il tempo per evitare che oltre 10.000 persone tra migranti adulti e minori, ma anche senza dimora, come dicono i dati più recenti, vivano in strada durante l'assalto dei pellegrini nell'Anno Santo.