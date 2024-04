Sempre più poveri e fragili. Le mense e i centri d'accoglienza di Roma esplodono di migranti

Si vedono sempre più chiaramente gli effetti dell'inflazione e delle politiche sull'immigrazione. Come riferisce il Centro Astalli nel suo ultimo rapporto, aumentano i numeri di coloro che si rivolgono ai centri d'ascolto e alla mensa dell'organizzazione di volontariato da 40 anni attiva sul territorio nazionale.

Il rapporto 2024 del Centro Astalli

Come emerge dallo studio sugli accessi e le richieste d'aiuto del 2023, sono sempre di più i rifugiati e i richiedenti asilo che vivono in strada o hanno sistemazioni precarie, che necessitano di un accompagnamento strutturato. Crescono le situazioni di marginalità per le donne sole con figli (in aumento del 40%). La mensa di Roma, in via degli Astalli nei pressi di Campo de' Fiori, in un anno oltre 2.600 persone hanno usufruito dei pasti: ne sono stati distribuiti più di 67mila, un aumento del 45% se si tiene conto che nel 2022 erano stati 46mila.

Le difficoltà nell'accogliere tutti

Andando nel dettaglio, il 28% (quindi una persona su tre) è richiedente asilo. Aumentano le donne migranti (in particolare ucraine titolari di protezione temporanea), con una certa rilevanza rappresentata anche da cittadini peruviani, colombiani e venezuelani in fuga dai rispettivi Paesi a causa di violenza e insicurezza sociale. E nonostante siano diminuiti gli sbarchi tra il 2017 e il 2022, il Centro Astalli denuncia sempre maggiori difficoltà nell'accogliere chi fugge da guerra e persecuzioni politiche o religiose. "Il sistema di accoglienza dei titolari di protezione internazionale è stato progressivamente contratto, stravolto e svilito - si legge nel rapporto 2024 - lasciando fuori dalla sua competenza anche i richiedenti asilo. Negli anni si è rafforzato il ruolo dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e anche in questo caso, a livello politico, ci si è più volte espressi per un'ampia distribuzione degli ospiti in piccole strutture, per poi al contrario favorire grandi concentrazioni di persone e il taglio di molti servizi di inclusione. Tutto questo ha reso più difficoltosa l’emersione e la cura tempestiva delle vulnerabilità".

Uno straniero su sei ha vissuto torture e violenze

La conseguenza, certificata dal rapporto dell'organizzazione di volontariato, è che negli alloggi di semi autonomia "si registra un elevato numero di persone sempre più vulnerabili". Su 235 persone accolte dal Centro Astalli, una su sei è stata vittima di tortura e violenza, una su cinque ha vulnerabilità di carattere sanitario. "L'accoglienza da diritto sta diventando una concessione e spesso intesa come luogo di confinamento più che occasione per ricominciare un’esistenza progettuale - sottolinea il rapporto - . Un sistema di accoglienza pubblico che si frammenta e rimanda le opportunità di inclusione a una seconda fase accessibile a pochi è lesivo di percorsi di accoglienza e integrazione".

Donne raddoppiate

Snocciolando i dati, è chiaro quanto la precarietà e la fragilità dei "migranti forzati" sia un fenomeno che riguarda Roma in maniera principale. In un anno +39% di accessi al Centro Astalli, +25% di presenze alla mensa e +48% all'ambulatorio. Le donne sono aumentate da 167 a 357 a via degli Astalli. Quasi 10mila le visite mediche erogate. Sono 463 le persone, circa la metà di origine afgana, che hanno ricevuto un sostegno economico da parte dell'Elemosineria Apostolica della Santa Sede per poter ottenere il rilascio del primo permesso di soggiorno.