I migliori studi legali romani secondo gli avvocati italiani

Su 384 studi legali considerati tra i migliori d’Italia, ben 87 sono romani. Lo studio è stato commissionato dal Sole 24 ore a Statistica, società che ha condotto la ricerca “Studi legali dell’anno 2022”, e ha evidenziato la presenza di decine di studi capitolini ritenuti eccellenza in termini di assistenza giuridica e diritto.

La lista si basa sulle raccomandazioni di avvocati, giuristi di impresa e clienti per 15 settori di competenza e cinque macro regioni: Milano e Roma, e poi Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia e Isole. A partecipare quasi 40.000 avvocati attivi sul territorio e i giuristi d’impresa di 250 tra le più grandi aziende italiane, un campione scelto in modo rappresentativo a livello geografico da liste e pubblicazioni di settore e database. Al campione è stato inviato un questionario, e gli avvocati che hanno partecipato potevano indicare gli studi a loro parere migliori escludendo ovviamente il loro.

A Roma, come detto, gli studi legali inseriti nell’elenco - che non è una classifica - sono decine: si va da quelli specializzati in diritto tributario a quelli che si occupano di privacy e cyber security passando per diritto penale, di famiglia e lavoro. Ecco la lista completa, in ordine alfabetico: