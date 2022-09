Migliora RomaToday, compila il questionario e partecipa alla ricerca nella nostra redazione

Migliorare RomaToday, il vostro giornale, è da sempre il faro che anima il nostro lavoro. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, abbiamo puntato a rendere migliore il racconto della città e la sua fruizione. Anche oggi, con 400.000 persone che ogni leggono il nostro giornale, sentiamo di dover sempre fare qualcosa per avvicinarvi al nostro modo di fare informazione.

Così vogliamo il vostro supporto non per un semplice questionario, ma per una vera e propria ricerca, da portare avanti negli uffici romani del nostro gruppo editoriale. "We want you", direbbe lo Zio Sam. Nessuna chiamata alle armi, tranquilli. Semplicemente si tratta di trascorrere un'ora di tempo presso la nostra redazione in via Cornelio Celso, in zona Villa Torlonia, per raccogliere le vostre impressioni sulla funzionalità dei nostri servizi. Il vostro parere è centrale e da lì partiremo per rendere ancora migliore e più vostro RomaToday.

Se volete partecipare a questa ricerca-azione basta semplicemente compilare un questionario, indicando la vostra disponibilità per partecipare. In passato, compilando questionari e non solo, l'avete fatto anche gratis e siamo certi lo fareste gratis anche oggi. Per ringraziare chi parteciperà però è previsto un omaggio con buono Amazon del valore di 30 euro.

Compilato il questionario, fornite le tue disponibilità, sarai ricontattato per prendere appuntamento per la nostra ricerca azione. Grazie!