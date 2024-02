Mezzocammino e Spinaceto avranno il loro collegamento con la metro B

Torrino Mezzocammino e Spinaceto avranno un collegamento direttore con la metro B di Eur Fermi. Una notizia attesa dagli abitanti del quartiere e che sarà possibile grazie a delle modifiche apportate a due linee di autobus, il 708 e il 787. L’intervento era stato chiesto da tempo dai comitati di quartiere che lamentavano questa importante lacuna nel servizio.

Le modifiche alle linee

Le novità sono state spiegate durante l’audizione che si è tenuta in commissione mobilità di Roma Capitale mercoledì 7 febbraio. La linea 708, come annunciato anche dal dipartimento mobilità del Campidoglio, si ricongiunge con la linea 787.

Nello specifico, la linea 708, che da viale dell’Agricoltura arriva al capolinea di via Versari, verrà prolungata per via Ercole Drei a Mezzocammino per collegare, così, i due quartieri con la metropolitana. La 787 non cambierà itinerario ma diventa, di fatto, una linea circolare. Questo permetterà di aumentare leggermente le frequenze programmate.

Il problema delle competenze

Uno degli scogli più grandi per ottimizzare il trasporto in questo quadrante della città è rappresentato dai gestori del servizio. Il 708, infatti, è di competenza di Atac. Il 787, invece, è ancora in capo a Roma TPL e la linea non è ancora transitata al nuovo operatore, Bus International Service e Autoservizi Tuscia, che ha vinto il bando per la gestione del servizio periferico nel “lotto due ovest”.

Roma TPL inaffidabile

A fare chiarezza sulkla situazione attuale è stato l’ingegnere Luca Gullotta, del dipartimento mobilità di Roma Capitale, che ha spiegato come Roma TPL stia man mano cedendo ai nuovi operatori le linee che gestiva fino a poco tempo fa. “Il 787 è una priorità – ha detto Gullotta – e vogliamo passarlo il prima possibile al nuovo operatore per garantire una maggiore efficacia del servizio. Col nuovo gestore – ha aggiunto – arriveranno anche nuove vetture che non subiscono guasti. Purtroppo – ha concluso – l’attuale gestione non è affidabile” riferendosi a Roma TPL. Una bocciatura, insomma, su tutta la linea.

Giovanni Zannola, presidente della commissione mobilità in Campidoglio, si è detto soddisfatto di quanto emerso in audizione: “il Comitato di quartiere e il Municipio ci avevano più volte sollecitati per attivare una nuova linea di collegamento tra i quartieri di Mezzocammino e Spinaceto con la metro B. Le cose stanno cambiando in maniera positiva ma ancora scontiamo un sistema di poche certezze che ha caratterizzato il servizio di bus periferici in questi anni”.