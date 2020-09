Ponte Mammolo, ore 7:30. Non c’è folla tra le pensiline dei bus, ma il nervosismo tra chi è in ritardo a scuola o al lavoro è evidente. “Sono un’insegnate di sostegno e il primo giorno di scuola faccio tardi - spiega una ragazza alla fermata dell’autobus -, sono qui da 40 minuti. Almeno oggi avrebbero dovuti darci una mano con qualche corsa in più”.