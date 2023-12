Natale a Roma: gli orari di metro, bus e ztl per il 25 dicembre

Meno mezzi, corse ridotte ed un orario che ruota tutto intorno al pranzo di Natale. dopo l’incremento delle corse messo in campo per la Vigilia, per la giornata del pranzo natalizio Roma avrà un trasporto pubblico a scartamento ridotto. Un orario pensato per permettere agli autisti e agli addetti di poter pranzare, a Natale, con le rispettive famiglie.

Stop ad autobus e metro a pranzo

Rispetto al resto delle festività, il trasporto pubblico locale osserverà delle riduzioni di corse ed orari. Se il giorno prima, il 24 dicembre, c’erano state addirittura corse suppletive, il 25 dicembre le metropolitane della Capitale rimarranno attive dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21. Stesso orario, quindi, anche per le linee degli autobus, comprese quelle gratuite del centro storico, ovvero le Free1, Free2 e la linea 100.

Riduzione del trasporto ferroviario

Modifiche anche per quanto riguarda il servizio metropolitano della Roma Viterbo e della Metromare. Anche in questo caso, i treni saranno in funzione dalle 8:30 alle 13:00 e della 16:30 alle 21. Funzionerà solo la mattina, invece, la Termini – Centocelle. In direzione Centocelle il servizio sarà attivo dalle 8:30 alle 14:00 mentre verso Termini dalle 8:03 alle 13:33. Dalle 16:30, al posto dei treni, sarà attiva la linea bus 105.

Ztl libera

Attenzione all’accensione dei varchi. Solo per il 25 dicembre, infatti la Ztl centro storico e Tridente tornerà ad osservare il suo orario normale. Con il Piano Natale, infatti, è stato adottato l’orario esteso dalle 6:30 alle 20:00, anche il sabato e i festivi.

Taxi e Ncc

Ricordiamo poi che il Piano di Natale dei trasporti 2023 prevede l’utilizzo dei BuoniViaggioRoma per corse taxi e NCC a tariffa scontata, dedicato a tutti i cittadini maggiorenni. È previsto uno sconto del 50% per un massimo di € 20 a corsa e uno sconto del 100% per persone con disabilità fino a un massimo di € 40 a corsa. Per poter usufruire del servizio serve prima registrarsi sul sito buoniviaggioroma.romamobilita.it