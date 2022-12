Come muoversi a Roma il 24, 25 e 26 dicembre: tutte le informazioni su trasporti pubblici, ztl e parcheggi

Entra nel vivo il piano della mobilità disposto da Roma Capitale per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico durante il periodo delle festività natalizie, e anche per le giornate del 24 e 25 dicembre, vigilia di Natale e Natale, sono previste modifiche al tradizionale "assetto" del servizio di trasporto pubblico.

Tram, bus e metro gratuite il 24 dicembre

Sabato 24 dicembre è una delle quattro giornate, l'ultima, in cui l'uso dei mezzi pubblici sarà gratuito: romani e turisti potranno usare bus, tram e metro senza pagare il biglietto per l'intera giornata e in tutta la città.

Gli orari del trasporto pubblico il 24 dicembre

Nella giornata del 24 dicembre, le linee di superficie e metropolitane saranno attive fino alle 21:00. La frequenza della metro A, in particolare, sarà intensificata. Le linee notturne, tra il 24 e il 25, sono attive dalle 23:30.

Le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo e Metromare (Roma-Lido) effettueranno le ultime corse alle 21.30 circa, mentre la ferrovia Termini-Centocelle osserverà i seguenti orari: direzione Centocelle: 5.30-21.30; direzione Termini: 5.07-21.03. La Metro A viene intensificata nei giorni 8, 10, 11, 17, 18, 24 e 31 dicembre 2022 rispetto al normale servizio.

Potenziate, inoltre, le linee 075, 46, 53, 60, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714 e 990, e nella giornata di domenica 25 dicembre le linee 075, 44, 46, 53, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714, 990 e 913.

Gli orari del trasporto pubblico il 25 dicembre

Il solo 25 dicembre le linee di superficie, inclusa la linea elettrica 100, e le metropolitane saranno attive dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00. Le linee notturne, tra il 25 e il 26, sono regolarmente attive.

Le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare osservano l'orario 8:30-13:00 e 16:30-21:00, la ferrovia Termini-Centocelle in direzione Centocelle sarà in servizio dalle 8:30-14:00 e in direzione Termini dalle 8:03 alle 13.33, mentre nel pomeriggio, dalle 16:30, il servizio viene assicurato dalla linea bus 105.

La linea elettrica 119 mantiene anche nei giorni festivi il percorso p.zza Venezia - p.zza del Popolo - p.zza Venezia dalle 7:15 alle 20:15. La linea 100 viene attivata anche il 25 e 26 dicembre 2022.

Gli orari del trasporto pubblico il 26 dicembre

Il 26 dicembre viene erogato il tradizionale servizio festivo diurno e notturno. I treni della ferrovia Termini-Centocelle fanno prima e ultima corsa da Termini alle ore 5.30 e alle ore 22.50. Da Centocelle alle ore 5.03 e 22.23

Ztl Centro Storico e ztl Tridente

Il 24 dicembre le ztl Centro Storico e Tridente resteranno attive dalle 6:30 alle 20:00. Rimangono invariati gli orari della ZTL diurna Trastevere e di tutte le ZTL notturne. Il 25 dicembre saranno invece inattive. I 6 varchi elettronici nella zona del Tridente sono posizionati in via di Ripetta (incrocio con via dell'Oca), via dei Pontefici (incrocio piazza Augusto Imperatore), via Condotti (incrocio largo Goldoni), via di Propaganda (incrocio via Capo le Case), via di San Sebastianello, (incrocio viale Trinità dei Monti), via del Gambero (incrocio via delle Convertite).

Le navette gratuite verso il centro

Anche per il 24 e il 25 dicembre sono attive due nuove linee circolari - “Free 1” e “Free 2” - che partendo dai parcheggi di Piazzale dei Partigiani e della Stazione Termini permettono di raggiungere velocemente Largo Chigi (Via del Corso – Galleria Alberto Sordi). Le due linee sono operative tutti i giorni, da giovedì 8 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, dalle 9 (prima partenza) alle 21 (ultima partenza) con una frequenza di 10 minuti. Per facilitare l'uso del trasporto pubblico la linea 100 e le nuove linee Free1 e Free2 sono gratuite per tutto il periodo natalizio dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Nel dettaglio:

Grandi StazioniFree 1: Termini – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone + L.go Chigi.

Scambio | parcheggio FS “Piastra Termini” (1^ ora gratis), ingresso da via Marsala

AtacFree 2: Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso - L.go Chigi.

Scambio | parcheggio Atac Partigiani (tariffa 0,80 €/ora - 5 €/g ), ingresso da piazzale dei Partigiani

Parking SabaLinea 100: P.ta Pinciana - via Veneto - Tritone - p.zza Cavour - Chigi e ritorno a P.ta Pinciana, dalle 9 alle 20

Scambio | parcheggio SABA “Villa Borghese” (1^ ora gratis), ingresso via del Galoppatoio 33

I parcheggi aperti

I parcheggi Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano sono aperti dalle ore 7.45 alle 13.45 e dalle ore 15.45 alle 24.45. Il parcheggio della stazione Ostiense è aperto dalle ore 7.00 alle ore 13.30. Il parcheggio Trastevere è aperto dalle ore 6.00a alle ore 22.00.

Gli orari delle biglietterie

Le biglietterie sono chiuse, restano attivi i canali digitali all'indirizzo https://www.atac.roma.it/biglietti-e-abbonamenti.