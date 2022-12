Per i romani trasporti da incubo: aumentano attese alla fermata e tempi di percorrenza

Aumentano le auto private su strada a Roma, aumentano i tempi di percorrenza e quelli di attesa dei mezzi pubblici. Lo spaccato emerge dal nuovo report annuale di Moovit, che ha analizzato l’andamento del 2022 dal punto di vista dell’utilizzo del trasporto pubblico e dei mezzi in sharing e più in generale osservato l’evoluzione della mobilità urbana dopo due anni di pandemia. E se è vero che una buona percentuale di utenti del trasporto pubblico locale è tornata a spostarsi in città (complice la graduale eliminazione dello smart working) e per farlo utilizza un mezzo privato, il report evidenzia come solo l’8,8% del campione romano preso in considerazione abbia abbandonato definitivamente i mezzi pubblici, una percentuale più bassa rispetto ad altre grandi città italiane come Milano, Napoli e Palermo.

Il report ha preso in considerazione tempi di viaggio, tempi di attesa alla fermata, numero di cambi effettuati, distanze percorse, richieste degli utenti alle aziende di trasporto pubblico e alle città, frequenza e tipologia di utilizzo dei mezzi di micromobilità e l’impatto del covid-19 sulla scelta di mobilità dei cittadini in 99 aree metropolitane di 24 nazioni al mondo. Roma è una delle città italiane analizzate insieme con Milano, Napoli, Torino, Asti, Venezia, Palermo, Trapani, Genova, Savona e Bologna, e sono stati inclusi nell’analisi tutti gli spostamenti effettuati dagli utenti con autobus urbani ed extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, funicolari, battelli e ascensori.

Quasi un'ora per raggiungere il luogo di lavoro ogni mattina

Concentrandosi su Roma, il report di Moovit evidenzia come il tempo medio impiegato dai romani per raggiungere la propria destinazione ogni mattina sia aumentato di 4 minuti rispetto al 2020, passando da 48 a 52 minuti, e dunque 9 minuti in più rispetto alla media italiana. Aumenta come detto (pur di pochissimo) anche il tempo trascorso alla fermata in attesa del mezzo di trasporto pubblico: se in Italia la media è di 14 minuti, a Roma è di 16 contro i 10 di Milano e i 29 di Palermo.

Solo il 2% del campione usa mezzi di micromobilità

Dal punto di vista delle distanze, invece, i romani percorrono quotidianamente (per il solo viaggio di andata), 7.52 km contro i 7,32 della media italiana. A Milano sono 8,57, a Napoli 8,78. Distanze percorse per appena il 2% con mezzi di micromobilità come biciclette elettriche e monopattini in sharing.