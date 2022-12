A Roma domani mezzi pubblici gratis. Tutte le informazioni

Ancora bus gratis a Roma. Domenica 18 dicembre è in programma il terzo appuntamento di questo periodo natalizio con l'open dau del servizio pubblico. Sull'intera rete di bus, tram e metropolitane della città si viaggerà senza biglietto. L'ultimo appuntamento è in programma il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale.

Dai parcheggi di scambio al centro

Per incentivare il ricorso al trasporto pubblico, il Campidoglio ha predisposto anche altre iniziative. Con il piano trasporti previsto per il periodo natalizio, vengono attivate tre linee che portano dai parcheggi di scambio, verso il centro. Anche in questo caso, per usufruire del servizio, non sarà necessario acquistare il biglietto.

Il percorso delle tre linee su gomma

Le tre linee sono operative nella fascia oraria che va dalle 9 alle 21, con una frequenza di passaggio che si attesta sui 10 minuti. Per quanto riguarda il percorso la linea “Free 1” parte dal parcheggio di Termini e prosegue fino a via del Tritone. La linea “Free 2” invece muove dal parcheggio di piazzale dei Partigiani e fa capolinea a via del Corso. La terza linea disponibile è la 100: è elettrica e parte dal parcheggio di villa Borghese.

Sconti per chi lascia l'auto al parcheggio

Sono previste anche delle agevolazioni tariffarie per chi lascia l’auto in uno dei tre parcheggi di scambio. Nello specifico chi posteggia a Termini per prendere la Free 1 ha la prima ora di parcheggio gratuita. Stessa iniziativa prevista per il parcheggio di vialla Borghese, da cui parte l'autobus elettrico 100. Invece per la linea Free 2, che parta da piazzale dei Partigiani, è stata stabilita una tariffa di 80 centesimi l’ora e 5 euro al giorno.

Le pedonalizzazioni, le linee deviate e le strade chiuse domenica 18 dicembre



Linea 51 percorso normale da San Giovanni a via Labicana poi via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, piazza San Silvestro, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, via del Circo Massimo, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana.

- Linea 75 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e Santa Maria Maggiore deviata Labicana, via Merulana, piazza dell'Esquilino.

- Linee 85-87 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e piazza Venezia deviate via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia.

- Linea 118 nelle tratta Circo Massimo-piazza Venezia deviata piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia

- Linea nMB in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo devia via Cavour-via degli Annibaldi-via Nicola Salvi- Colosseo; in direzione Rebibbia devia piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, piazza dell'Esquilino.



CHIUSURA STRADE ZONE PORTA PORTESE

- Linee 170-781 non transitano in via degli Orti di Cesare e vie Porta e Pascarella. Deviate in via Rolli e via degli Stradivari.

- Linea 170 direzione Termini e 781 direzione piazza Venezia - fermate non attive 70934-72045-72046 fermate attive 77706-77707; in direzione Agricoltura e Scarperia - Fermate non attive 72075-70951- fermate attive 77709.

- Linea 719 non transita vie Porta/Pascarella. Deviata via degli Orti di Cesare, via Rolli e via degli Stradivari. In direzione Partigiani- Fermate non attive 72045-72046- fermate attive 70951-77706-77707; in direzione Candoni- Fermate non attive 72075- fermate attive 77709.

GIORNI FESTIVI - PORTA PORTESE EST

- Linea 075 direzione Ponte di Nona, prosegue su viale Palmiro Togliatti, inversione di marcia altezza capolinea tram 14, viale Palmiro Togliatti, via Collatina.