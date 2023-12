Tripletta di Natale per la Metromare, guasti a tre treni nel giro di poche ore

I pendolari della Metromare ne hanno viste di tutti i colori nel corso degli anni. Treni cancellati, ritardi, vagoni nei quali piove dentro. Forse, però, una giornata come quella di oggi, lunedì 18 dicembre, potrebbe veramente restare impressa come una delle peggiori. Nel corso di una mattina si sono rotti non uno ma ben tre treni, rendendo il servizio per gli utenti ai limiti dell’impossibile.

I primi problemi si sono registrati alle 6:30 del mattino, uno degli orari più frequentati dagli utenti che, specialmente dal litorale, devono raggiungere il centro di Roma. Un treno si è guastato e così tutto il servizio è stato rallentato. Cotral ha attivato i bus integrativi trasformando, ancora una volta, l’ex Roma Lido in una “gommovia”.

I disservizi sono durati almeno 40 minuti ma la tranquillità è durata poco. Alle 7:30, infatti, Cotral scriveva, in un tono anche piuttosto sconsolato “purtroppo un altro treno ha appena subito un guasto ed il servizio torna ad essere rallentato”.

in questo caso, però, sembra che i rallentamenti siano durati poco, visto che pochi minuti dopo Cotral annunciava che il servizio era tornato regolare.

Ennesimo guasto

Chi pensava, però, che la mattinata non potesse andare peggio è stato presto sconfessato. Alle 10:30 circa un altro treno ha fatto registrare un guasto, interrompendo il servizio tra Acilia e Porta San Paolo. Questo, ovviamente, ha costretto Cotral ad attivare nuovamente i bus sostituitivi i quali, ormai effettuano più corse dei treni.

Non sono bei segnali questi non solo per l’utenza normale ma anche per i “pendolari occasionali”. Fino all’8 gennaio, infatti, sarà attivo il Piano di Natale 2023 del Comune di Roma, che prevede mezzi pubblici potenziati e, inoltre, giornate gratuite per l’utilizzo del mezzi. In queste giornate di festa non è accettabile che una metropoli come Roma si ritrovi il collegamento pubblico con il suo litorale in questo stato. Appare scontato che chi può scegliere se andare ad Ostia con i mezzi o con l’auto, sia costretto, alla fine, a scegliere il mezzo privato. COn buona pace della mobilità green e delle questoni ambientali.