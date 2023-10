Metromare, treni saltati ed attese oltre i 30 minuti. Ennesime giornate nere per i pendolari

L'ennesima mattinata di passione per i pendolari della Metromare. Ritardi, banchine affollate, vagoni dei treni, quando passavano, pieni fino all’inverosimile. Con la pioggia e la cronica penuria di corse, il servizio è stato fortemente rallentato, con convogli che passavano anche ogni 40 minuti. Acqua, lavori alla linea elettrica e treni in manutenzione: il mix perfetto per un’altra giornata di incubo per i pendolari.

Treni saltati

Tantissimi i treni saltati, specialmente quelli programmati nelle prime ore della giornata. Alla stazione di Stella Polare c'è stato chi, dalle 6:15, ha dovuto attendere fino alle 6:50 per riuscire ad andare verso Roma. Attese interminabili, anche per più di mezz’ora, divenute ormai consuetudine per i pendolari della Metromare. Sono stati attivate anche delle bus navetta che partivano da Porta San Paolo e Lido Centro ma, di sicuro, non hanno risolto i problemi.

Corse rallentate

Nella stazione di Acilia, alle 7 del mattino, la banchina per il treno in direzione Porta San Paola era stracolma di persone. Lavoratori e studenti che attendevano, per più di mezzora, un treno sul quale tentare di salire. Un’impresa quanto mai complicata visto che, con le frequenze così rallentate, le persone si accumulavano sempre di più sulle banchine, con tutte le conseguenze del caso. Diversi pendolari, infatti, hanno dovuto desistere a salire su alcune corse visto che i vagoni non riuscivano a contenere un numero maggiore di persone.

I problemi con la bomba d’acqua

I problemi sono iniziati dalla giornata di lunedì 16 ottobre. Con le prime piogge intense da mesi a questa parte, la Capitale è stata di nuovo messo in ginocchio ma è sul litorale che la pioggia ha fatto i danni più ingenti. Oltre alle strade allaga, si è dovuto fare i conti con lo stop della Roma Lido. I treni, infatti, si sono fermati alla stazione di Acilia.

Senza navette sostitutive, centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati senza sapere cosa fare. I problemi sarebbero sorti perché l’acqua ha allagato un locale tecnico alla stazione di Acilia, causando problemi elettrici e rallentando, di conseguenze, il servizio. Come se non bastasse la pioggia a causare disagi, un utente ha denunciato sulla pagina social Comitato Pendolari Roma – Il Trenino, un treno partito con 20 minuti di ritardo perché un uomo, probabilmente un senzatetto, dormiva sui sedili del treno in partenza da Piramide e non ne voleva sapere di alzarsi.