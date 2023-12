Metromare e Roma Nord, stanziati 800 mila euro per le feste di Natale

Almeno a Natale le stazioni saranno più pulite. Certo, i treni continueranno ad essere quelli che sono, ovvero pochi e in cattive condizioni. Quanto meno, però, la vita sulle banchine sarà meno disagiata. Con una delibera di Giunta, la Regione Lazio, su iniziativa dell’assessore ai trasporti Fabrizio Ghera, ha stanziato 800 mila euro a favore di Astral, la società che gestisce le infrastrutture dell’ex Roma Lido, oggi Metromare, e della Roma Viterbo. Soldi che serviranno per diverse operazioni di manutenzione degli scali, in particolare per renderli più decorosi.

Monitoraggio

Nel documento si spiega che la Regione Lazio, come stabilisce il contratto di servizio, ha avviato le attività di monitoraggio sulle attività di competenza di Astral. Si tratta di quantificare il livello di efficienza e disponibilità della rete ferroviaria, la disponibilità degli impianti di stazione, la regolarità dei servizi di stazione e di assistenza a passeggeri con mobilità ridotta, la diffusione delle informazioni al pubblico e l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Regione Lazio.

Il monitoraggio non è andato benissimo visto che, si legge ancora, la Regione “ha rilevato la necessità di dover intervenire, per il tramite del soggetto attuatore Astral, con specifici interventi di carattere straordinario destinati ad attività non preventivabili, né ipotizzabili in sede di sottoscrizione del contratto di servizio”. Insomma, servono altri soldi per andare a risolvere delle criticità che sono da mesi sotto gli occhi di tutti.

Dai tornelli rotti agli ascensori fuori servizio passando per le scale mobili ferme fino ad arrivare alle aggressioni al personale di stazione. I problemi della Metromare e della Roma Viterbo sono molteplici. Tanto per fare un esempio, in alcune stazioni, come ad esempio quella di Vitinia, ci sono scale mobili ed elevatori che risalgono a 21 anni fa.

Gli interventi per le festività natalizie

Gli interventi di manutenzione, tutti di “carattere straordinario”, si sono resi necessari “anche alla luce dell’approssimarsi delle festività” natalizie, durante le quali ci si attende un maggior afflusso di utenti. Ora, al netto dei termini, sembra difficile credere che, come recita la delibera, “interventi straordinari di pulizia, per il miglioramento delle condizioni in cui versano diverse stazioni ferroviarie” possano ritenersi lavori di manutenzione straordinaria. Pulizia e decoro dovrebbero essere “la normalità”.

Gli interventi prevedono una maggiore assistenza all’utenza e un incremento delle attività di comunicazione. Infine, verrà potenziato il servizio di vigilanza, al fine di intensificare i controlli di sicurezza. Come detto, questo “piano” per le festività costerà 800 mila euro.