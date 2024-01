Metromare, nuova giornata di incubo: treni stracolmi ed attese di 40 minuti

Si è già tornati alla triste normalità. Ad inizio 2024 i pendolari, con un certo timore, parlavano sui social di un servizio quanto meno regolare. Oggi, giovedì 18 gennaio, si è tornati purtroppo alla triste normalità. Ritardi e disagi sulla Metromare, l’ex Roma Lido, che ha avuto problemi sin dalle prime ore dalla mattina. Segnalate corse saltate, banchine strapiene ed utenti costretti a rimanere a terra perché i treni erano inaccessibili.

Ritardi e soppressioni

Sono tante le testimonianze che viaggiano sul web e i gruppi Telegram, la vera ancora di salvezza dei pendolari per avere informazioni in tempo reale sullo stato del servizio. Al capolinea di Porta San Paolo è saltata la corsa delle 7:05 per un guasto tecnico, almeno secondo quando annunciato nello scalo. Questo ha causato un assembramento di pendolari sulle banchine ed un sovraffollamento dei treni.

Frequenze oltre la mezzora

A peggiorare le cose le attese infinite tra una corsa e l’altra. Ad Ostia Antica, tanto per fare un esempio, c’è stata un’attesa superiore ai 40 minuti tra il treno delle 7:38, arrivato in ritardo, e quello delle 8:22. Non tutti sono riusciti quindi a salire sui mezzi, con diversi utenti rimasti in banchina e rassegnati ad arrivare, per l’ennesima volta, a lavoro in ritardo.

Arrivano segnalazioni di treni impraticabili anche Vitinia, in particolare quello elle 8:40 con il convoglio successivo arrivato dopo mezzora. Sul gruppo “Il Trenino Roma – Lido” Paola racconta di una vera e propria via Crucis: “Treno 8.37 a casal bernocchi stracolmo, molti passeggeri rimasti a terra tra il malcontento generale, come c'era da aspettarsi, chi ha degli orari da rispettare, non può attendere mezz'ora il prossimo treno. Intanto la banchina si riempie di nuovo”. Nel frattempo, il treno atteso ad Acilia alle 7:55 era arrivato con 40 minuti di ritardo.

Disastro Metromare

La situazione dell’ex Roma Lido è ormai drammatica, tanto che la segnalazione è arrivata anche sul tavolo del prefetto di Roma, al quale, tra le tante giornate strte, è stata giornata quella del 18 dicembre quando si erano rotti tre treni uno di seguito all’altro. Nulla di nuovo per chi è abituato ad utilizzare la Memtromare, una linea che con il passaggio nella gestione ad Astral e Cotral avrebbe dovuto cambiare marcia.