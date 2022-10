Metromare senza corrente per un'ora: tratta limitata, navette assenti e utenti in protesta

Nuova mattinata di passione per gli utenti della Metromare, ex Roma Lido. Per un'ora, dalle 5:30 alle 6:30, un calo di tensione ha mandato in tilt la tratta. Corse annullate tra Ostia e Acilia, navette sostitutive assenti e utenti furiosi. Non solo. Le successive corse, fino alle 8:50, hanno avuto una frequenza tra i 20 e i 35 minuti, con i convogli sempre pieni a causa dei ritardi accumulati. In molto sono arrivati tardi sul posto di lavoro o a scuola.

"Ero in stazione ad Acilia alle 6,15. - racconta Sando, un utente, al Comitato dei Pendolari che raccoglie gli sfoghi di chi prende la Metromare - Il primo treno utile era alle 6,55 e non sono riuscito ad entrare. Il secondo passava dopo 20 minuti, ma la stazione era già affollatissima e sono andato via. Via del Mare e Ostiense bloccate dal traffico. In Cotral manca anche una programmazione efficace delle emergenze. In direzione Colombo sono transitati due treni a distanza di pochi minuti quasi vuoti, bastava dirottare il primo per l'altro verso (ad Acilia c'è lo scambio), per alleggerire di molto la gente ad Acilia e su tutta la linea".

Cotral, che gestisce la tratta, in una nota ha chiesto "scusa" ai cittadini, almeno per quanto riguarda il disservizio per l'assenza delle navette sostitutive: "In merito all’assenza del servizio bus sostitutivo del treno sulla linea Roma - Lido questa mattina, Cotral precisa che la responsabilità del disservizio è da attribuire esclusivamente dall’assenza dei mezzi che sono garantiti per contratto dal fornitore. Contratto al quale saranno celermente applicate le penali. Cotral si scusa con la clientela per il disagio arrecato".

Nei giorni scorsi il Comitato dei Pendolari ha lanciato una petizione online per chiedere a Regione, Astral e Cotral, tra le altre questioni di "negare ogni ipotesi di aumento delle tariffe del trasporto pubblico, che non sia successivo al miglioramento di qualità/quantità del servizio, misurabile da parte di soggetti indipendenti rispetto ai fornitori monopolisti scelti dalla Regione stessa" e la verifica "orari ufficiali di esercizio per autunno 2022 e inverno 2023, per fare da subito con 6 treni frequenze a 15 minuti, nelle fasce orarie a maggiore domanda, lunedì/venerdì - 07./09. e 17.-20.15".

All'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, invece, la richiesta di avere "due treni CAF 300 dalla Metro A per garantire frequenze accettabili sulla Lido", "di conoscere lo stato dell’arte dei progetti finanziati delle opere accessorie della stazione Acilia sud e delle nuove stazioni Giardino di Roma, Mezzocamino (via Trafusa) e Torrino sud", "di sapere quando verranno iniziati i lavori per la accessibilità del ponticello di Ostia Antica" e quando verrà affidato ad Atac il compito di progettare un parcheggio multipiano di scambio gomma-treno, sul terreno di Acilia, ricomprato all'asta dal Comune su pressione di cittadini e comitati". Problemi annosi che hanno interessato già 16 mila utenti che hanno firmato la petizione online.