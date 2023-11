Metromare, altra giornata di passione tra ritardi e corse soppresse

Altra giornata di ritardi e cancellazioni per i pendolari della Metromare che, sin dalle prime del mattino di oggi, martedì 14 novembre, si sono trovati costretti a far fronte a pesanti ritardi e improvvise cancellazioni. Tempi di attesa che arrivano anche a 30 minuti tra un convoglio e l’altro in entrambe le direzioni dell’ex Roma Lido.

Disagi sulla Metromare

Dal capolinea di Porta San Paolo in direzione Cristoforo Colombo, i tabelloni luminosi certificano attese almeno di 30 minuti. Direttamente soppressa, invece, la corsa delle 7:05, una delle più frequentate visto che si tratta di un orario di punta del mattino. Questo significa banchine più piene e persone costrette a viaggiare sui convogli stipate come bestiame. Soppressa anche la corsa delle 8:30 mentre i tempi di attesa, man mano che passano i minuti, aumentano inesorabilmente.

I disagi di lunedì 13 novembre

Meglio non era andato il giorno prima, lunedì 13 novembre. Le attese, specialmente nel pomeriggio, sono state anche di 45 minuti. Ieri alle 21:15, il Comitato pendolari della Roma Lido pubblicava una foto con i pendolari, rimasti senza treno, costretti a fare a spintoni per salire su un autobus.

Nella giornata di ieri si sono infatti verificati problemi con la tensione elettrica. Sempre intorno alle 21, è stata Cotral ad annunciare che, a causa di un problema tecnico alla stazione di Lido Centro, il servizio era momentaneamente fermo. Sono state utilizzate navette sostituittive che, ovviamente, sono state prese d’assalto.

Ricordiamo che, secondo le promesse, i tempi di percorrenza sulla Metromare dovrebbero arrivare, nel 2024, ad un treno ogni sei minuti. I pendolari, ormai, sperano di trovare semplicemente un treno quando arrivano in stazione: visto il servizio è meglio accontentarsi perché potrebbe andare anche peggio.