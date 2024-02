Metromare, San Valentino amaro per i pendolari alle prese con ritardi e cancellazioni a raffica

Nel giorno della festa degli innamorati, la Metromare torna a farsi detestare dai suoi utenti. Oggi, mercoledì 14 febbraio, i pendolari hanno segnalato, a partire dalle prime luci dell’alba, diversi ritardi e disservizi lungo tutta la linea.

Treni in ritardo

La mattinata è cominciata malissimo. È saltata la prima corsa del mattino per un problema tecnico, come testimoniato da diversi utenti sui vari gruppi social dedicati all’ex Roma Lido. Questo ha significato avere più persone in banchina e, di conseguenza, convogli più pieni.

I pendolari hanno dovuto attendere alcune corse anche trenta minuti in più rispetto all’orario prefissato. In casi come questi, più che di ritardi, sarebbe meglio parlare di veere e proprie cancellazioni. Addirittua, c’è chi ha testimoniato attese monstre da Casal Bernocchi: dopo la corsa delle 7:15 quella successiva è arrivata solo alle 7:40. Attese lunghissime anche da Acilia, in direzione Roma, con un treno passato alle 6:45 e quello dopo alle 7:13 visto che è saltato quello delle 7:01. Percorrenze, insomma, di molto superiori a quelle dei treni regionali. Nel corso della mattinata, quindi, sono saltate almeno 4 corse escludendo, da questo conteggio, quei convogli arrivati con ritardi elevatissimi.

Lavori sulla Metromare

Questi disservizi arrivano dopo un mese di gennaio durante il quale la circolazione è stata tutto sommato regolare. Una cosa è certa: problemi e ritardi potrebbero aumentare in futuro. Ricordiamo, infatti, che a partire dal 5 marzo l’ex Roma Lido chiuderà alle ore 21 per il completo rinnovo della linea aerea, quella che porta energia ai convogli. Inoltre, verranno sostituiti due portali nella tratta Castel Fusano-Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia Roma Lido di Ostia.

La Regione Lazio ha poi previsto, nel suo Piano integrato di attività e organizzazione, il raddoppio dei binari dell’ex Roma Lido e l’arrivo di nuovi convogli . Non solo. Sono in dirittura d’arrivo anche i lavori per la realizzazione delle nuove stazioni e il completamento di quelle oggetto di interventi di restyling. Buone notizie per gli utenti che, intanto, devono però confrontarsi con un servizio che ha tempi di percorrenza ben lontani dai 6 minuti a treno promessi.