Metromare, numeri impietosi nel mese di settembre 2023. Un treno su tre è arrivato in ritardo

Il 35% dei treni che hanno viaggiato nel mese di settembre 2023 erano in ritardo. Lo dice il report curato dal Comitato pendolari Roma Ostia, realtà che segue, ed utilizza, la Metromare, linea di trasporto tristemente famosa per disagi ed inefficienze. Le soppressioni, si legge nel report, sono state limitate però “i ritardi continuano ad essere insostenibili”.

Ritardi nel mese di settembre

I convogli nel mese di settembre sono arrivati in ritardo nel 35% dei casi, in linea con le statistiche realizzate nei mesi di luglio ed agosto. Con la differenza, però, che ci sono state 2696 corse contro, ad esempio, le 3864 di luglio. Un dato influenzato anche dagli scioperi registrati lo scorso mese .

Stringete i denti

Nel report il comitato attacca, in maniera neanche troppo velata, Cotral, soggetto che eroga il servizio. “Cotral ci chiede di stringere i denti – si legge sul sito ufficiale dell’associazione - perchè fra poco rientreranno i treni dalle manutenzioni e tutto andrà per il meglio. Magari! Saremmo i primi ad esserne felici”. Uno scoramento facile da capire. A settembre 2021, in occasione della presentazione, da parte della Regione Lazio ai tempi guidata a Nicola Zingaretti, della nuova Metromare, si parlava di treni in arrivo ogni 6 minuti ed un servizio che, nel 2022, avrebbe compiuto “un salto nel futuro”. La realtà, purtroppo, è ben diversa.

Promesse non mantenute

Da troppo tempo, ormai, i pendolari sentono dire che “a breve le cose cambieranno e i disagi spariranno”. “Ma Cotral non aveva annunciato un aumento di corse del 12% promesso alla Regione per l’anno in corso? E dove sono i 7 treni disponibili?” si chiede il comitato.

Numeri impietosi

Andando nel dettaglio, le corse “teoriche” nel mese di settembre sono 2696. 20 corse sono state soppresse mentre 948 treni sono arrivati in ritardo. In tutto, quindi, abbiamo 968 treni che o non hanno viaggiato o che hanno fatto attendere i pendolari oltre gli orari previsti. Un problema che, almeno a breve, sembra non abbia soluzioni. Così, il comitato ha ricordato la raccolta firme, avviata circa un anno fa e che ha toccato ormai quota 23 mila sottoscrizioni, con la quale si chiedeva lo spostamento di due treni CAF 300 dalla Metro A per “garantire frequenze accettabili” visto che i famosi “6 minuti” appaiono, ad oggi, come un lontano miraggio.