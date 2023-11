La Metromare è un incubo, ad ottobre 2023 in ritardo più della metà dei treni

Se quello di settembre era stato un mese nero, con una corsa su tre cancellata o in ritardo, quello successivo è stato anche peggio. È stato pubblicato dal Comitato Pendolari Roma Ostia il report sulle frequenze dei treni della Metromare nel mese di ottobre e i numeri certificano un vero e proprio disastro: più della metà delle corse è stata soppressa o è arrivata in ritardo.

Il report di ottobre 2023

Andando a vedere i numeri riportati dal comitato si capisce come l’ex Roma lido sia, come dicono gli attivisti, “in uno stato comatoso”. Di 2.813 corse “teoriche”, ne sono state soppresse 129 (4,6%) mentre i treni in ritardo sono stati ben 1.583, di cui 209 che hanno fatto registrare attese superiori ai 22 minuti. Il 10% dei convogli è arrivato con 10 minuti di ritardo, il 42,5 con almeno 5 minuti. Il ritardo medio è stato di 8,6 minuti. In sintesi, il 60,9% dei treni non ha rispettato le tabelle orarie.

L’entità dei ritardi, in alcuni casi, sembra fotografare una situazione non così drammatica ma bisogna considerare che più si allunga l’attesa di un treno e più aumentano sulle banchine le persone che ci vorrebbero salire. Questo comporta, gioco forza, convogli strapieni e pendolari costretti a viaggaire come su carri bestiame. Ecco perché anche 5 minuti fanno la differenza.

Pochi treni in circolazione

Il Comitato lamenta, soprattutto, la scarsità dei treni in circolazione. “Continuiamo a girare con 4 treni, a volte tre come in questi giorni, con conseguenze devastanti per i poveri viaggiatori, che son gli unici a pagare senza avere alcuna colpa” si legge nella nota che accompagna il report. I toni sono durissimi nei confronti dei soggetti gestori della linea Cotral e Astral che, secondo le promesse, avrebbero dovuto consegnare alla Roma Lido treni ogni 6 minuti. Invece ci sono pendolari che “a fine mese subiscono decurtazioni dallo stipendio per i ritardi con cui arrivano al lavoro” perchè, soprattutto la mattina, “non si riesce a salire sui treni perché sono strapieni”. Chi riesce nell’impresa “poi si sente male” con conseguenze devastanti sulla vita privata.