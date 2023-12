Metromare sempre più a fondo, a novembre il 10% dei treni ha avuto un ritardo superiore ai 15 minuti

Un leggero miglioramento in un quadro disastroso. Puntuale come sempre, è stato pubblicato dal Comitato Pendolari Roma Ostia il report sull’efficienza del servizio della Metromare nel mese di novembre 2023. Un lavoro che documenta, con numeri e dati, la frequenza delle corse e, soprattutto, i problemi emersi. Se nel mese di ottobre i treni cancellati e in ritardo erano stati il 60% del totale, nel mese di novembre la situazione non è certamente migliorata. Visto, poi, quanto sta accadendo nel mese di dicembre, con treni cancellati a raffica, il trend dei disservizi non sembra vicino ad un’inversione di tendenza.

Ritardi e cancellazioni

I numeri, ancora una volta, parlano chiaro. Le corse “teoriche”, quindi quelle previste, sono 2774. Parlando in termini assoluti, le corse soppresse sono state 111 (4%), mentre i treni in ritardo 1511 (56,7%). Se poi si considerano come “soppressi” quei treni in ritardi di almeno 22 minuti, la percentuale delle corse cancellate a novembre arriva a 6,2%. Insomma, la normalità è diventata ormai vedere i treni non rispettare gli orari di arrivo previsti.

Alla fine, secondo i dati raccolti, a novembre 2023 il 58,5% dei treni della Metromare è stato cancellato o è arrivato in stazione con un ritardo di almeno 5 minuti. Questo nonostante, scrive il comitato, “l’inserimento di alcune corse aggiuntive a quelle ufficiali”. Come dati aggregati, il 10% dei convogli ha viaggiato con un ritardo superiore ai 15 minuti. Una vera e propria eternità per una linea che, secondo le previsioni, doveva avere una frequenza di un treno ogni 6 minuti.

Pochi treni e malridotti

Commentando i dati raccolti, il comitato sottolinea i problemi, ormai noti, della linea. I cinque treni in servizio “non sono sufficienti a garantire una frequenza dignitosa, sono pochi e si guastano troppo spesso, le manutenzioni effettuate non hanno dato risultati sperati e non li daranno, ormai lo abbiamo capito bene”. Il futuro, poi, non sorride ai pendolari: “I treni nuovi arriveranno a Giubileo già in corso, se ci dice bene, o addirittura alla fine del 2025: abbiamo ancora due anni di sofferenze e disagi da sopportare” visto che “le navette a supporto del treno negli orari di punta si sono dimostrate un flop (previsto)”.