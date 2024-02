La Metromare comincia bene il nuovo anno dopo un 2023 da incubo

Una netta ripresa che lascia ben sperare per il futuro. Migliora il servizio sulla Metromare, l’ex Roma Lido. Non parliamo ancora di una linea perfetta viste le frequenze ed i problemi strutturali. Però, rispetto ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, con il nuovo anno la ferrovia gestita in tandem da Astral e Cotral è migliorata sensibilmente.

Report gennaio

Lo certifica il report mensile pubblicato dal Comitato Pendolari Roma Ostia che, ogni mese, analizza lo stato del servizio. Un miglioramento che, scrive il comitato sul suo sito ufficila, “è sicuramente il frutto delle nostre pressioni sulle aziende di gestione e sulla Regione, oltre che di un impegno di Cotral, che cerca senza dubbio di evitare ulteriori figuracce”. A gennaio, quindi, le soppressioni sono ridotte all’osso, solo 25, pari allo 0,8% del totale corse ed i treni in ritardo sono stati 590, pari al 18,2%. Si è abbassato, rispetto ai mesi precedenti, anche il ritardo medio, sceso a 4,5 minuti. Del resto, una sola corsa in tutto gennaio è arrivata con un ritardo superiore ai 20 minuti.

Un 2023 da dimenticare

Come scrive il comitato, “una rondine non fa primavera”. Del resto, i pendolari della Metromare sono reduci da un 2023 assolutamente orribile. Dall’analisi dei dati, infatti, è emerso che solo da maggio a dicembre 2023 sono state soppresse 1.590 corse, un numero che supera le 2.000 cancellazione se si considera l’intera annualità. Negli ultimi otto mesi del 2023, inoltre, il 42,1% dei treni è arrivato in ritardo, in pratica la metà.

I lavori per migliorare la linea

Nonostante lo scetticismo generale, in futuro la Metromare non potrà che migliorare. Nell’arco di due anni, infatti, arriveranno i nuovi treni. Nel frattempo, a partire dal 5 marzo l’ex Roma Lido chiuderà alle ore 21 per il completo rinnovo della linea aerea, quella che porta energia ai convogli. Inoltre, verranno sostituiti due portali nella tratta Castel Fusano-Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia Roma Lido di Ostia.

Sempre a proposito della Metromare, la Regione Lazio ha previsto, nel suo Piano integrato di attività e organizzazione, il raddoppio dei binari dell’ex Roma Lido e l’arrivo di nuovi convogli . Non solo. Sono in dirittura d’arrivo anche i lavori per la realizzazione delle nuove stazioni e il completamento di quelle oggetto di interventi di restyling.