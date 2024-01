La Metromare si conferma un disastro, anche a dicembre in ritardo quasi la metà delle corse

Il trend non cambia. Ci sono stati dei leggeri miglioramenti ma la situazione rimane drammatica. Nel mese di dicembre 2023 i treni della Metromare, l’ex Roma Lido, hanno avuto ritardi sul 43% delle corse. Quasi la metà dei convogli, quindi, non ha rispettato gli orari di esercizio. Un leggero miglioramento rispetto a novembre 2023, quando i treni fuori tempo massimo erano stati il 56,7%. È quanto emerge dall’ormai consueto report mensile del Comitato Pendolari Roma Ostia che monitora gli andamenti della ferrovia.

Ritardi e cancellazioni

Come detto, rispetto ai mesi precedenti c’è stato un lieve miglioramento che, però, non può certo far gridare al miracolo. Si sono abbassati, rispetto a novembre ed ottobre, i minuti di ritardo complessivi accumulati. Però, per chi deve arrivare in orario a lavoro o a scuola, anche 10 minuti di attesa possono fare la differenza. Nel dettaglio, il totale dei treni in ritardo è di 1312, pari al 43%. Sulle soppressioni, invece, la Metromare mantiene il classico trend, con 131 soppressioni pari 4,1% delle corse previste (nel mese di novembre il dato si era attestato al 4%). In totale, su 3179 corse effettuate a dicembre, 1443 erano o in ritardo o direttamente cancellate.

Corse aggiuntive

Le corse totali effettuate sono aumentate nel mese di dicembre. Questo perché è stata utilizzata una corsa aggiuntiva straordinaria nelle ore di punta mattutine e pomeridiane lungo la tratta Acilia – Roma. Tutto ciò, però, non ha certamente portato quei cambiamenti che i pendolari aspettano da anni, specialmente da quando era stato loro promesso, nel passaggio della gestione dell’ex Roma Lido a Cotral e Astral, di un treno ogni sei minuti. un cambio di marcia che non c’è stato, come documentato nella sezione Dossier di RomaToday. La frequenza, sottolinea il Comitato, ad oggi è ancora di un treno ogni 22 minuti circa, con picchi anche di 40 come accaduto, tanto per fare un esempio, il 18 gennaio.

Nuovi treni

È abbastanza chiaro che con quattro o cinque treni in servizio la linea sarà sempre in sofferenza, specialmente quando quei mezzi sono vecchi e si rompono facilmente. I pendolari attendono ormai da anni l’arrivo di nuove vetture ma, a quanto pare, dovranno attendere ancora. Il Comitato Pendolari Roma Ostia afferma che i nuovi treni previsti per gennaio (si parla di consegna prima della messa in esercizio per la quale occorrono mesi di prove) non arriveranno. “Il fornitore – scrivono dal comitato - comunica che il primo (un prototipo) arriverà solo ad ottobre. Ed incrociamo le dita, sperando che non ci siano ulteriori ritardi alla consegna. Questo significa che li avremo in linea a fine 2025, inizio 2026”.