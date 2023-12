Treni cancellati e corse in ritardo, la Metromare arriva sul tavolo del prefetto

I disagi ormai sono talmente gravi e frequenti che la situazione verrà sottoposta anche al prefetto di Roma Lamberto Giannini. Parliamo della Metromare, l’ex Roma Lido, la linea ferroviaria gestita in tandem da Astral e Cotral che, ormai, è diventata un vero e proprio incubo dei pendolari di Ostia e dintorni.

L’esposto

A presentare un esposto per chiedere al prefetto di intervenire “per sollecitare gli enti competenti” a garantire “il diritto alla mobilità dei cittadini” è stato il consigliere Mauro Possanzini, capogruppo di Sinistra civica in X Municipio. Riferimento, neanche troppo velato, non solo alle aziende che si occupano della Metromare ma alla Regione Lazio che, seppur sotto una bandiera diversa, aveva promesso per la linea la frequenza di un treno ogni sei minuti.

Nel documento, Possanzini cita la tremenda giornata del 18 dicembre, quando si sono rotti tre treni di seguito sulla Metromare, causando disagi enorme ai pendolari i quali, ormai, sono purtroppo abituati a questo genere di situazioni. Possanzini vorrebbe un intervento da parte dell’autorità per cercare non tanto di risolvere la situazione ma, soprattutto, per stimolare gli attori di questo disastro a fare qualcosa il prima possibile.

Solo tre treni

Le prospettive future non sono delle migliori. Il 22 dicembre, tanto per fare un esempio, in circolazione c’erano solo tre treni. Diverse corse sono quindi saltate mentre altre sono arrivate in ritardo e con treni strapieni. A “pieno regime”, la Metromare conta cinque convogli: troppo pochi per rispondere alla domanda. L’unica soluzione sembrerebbe essere il Giubileo 2025, per il quale sono stati previsti nuovi convogli. I pendolari, però, non possono attendere più di un anno in queste condizioni. L’ex Roma Lido ha bisogno di interventi immediati, sia per garantire la mobilità che la sicurezza degli utenti.