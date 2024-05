Metromare chiusa la sera, servizio sostitutivo affidato a 8 autobus privati

I lavori sono necessari, su questo non ci sono dubbi. La linea aerea che alimenta i treni, infatti, ha più di 30 anni e deve essere sostituita. Questo, però, comporterà dei disagi per gli utenti della Metromare che, per i prossimi due anni, dovranno arrangiarsi con 8 autobus per viaggiare dalle 21 in poi.

Chiusura della Metromare

Dal 13 maggio l’ex Roma Lido chiuderà a partire dalle 21 per permettere gli interventi nella tratta da porta San Paolo a Lido Centro. Niente corse serali, quindi, per i pendolari che per ben due anni, tanto dureranno i lavori, dovranno arrangiarsi con le navette sostitutive. Cotral fa sapere, infatti, che il programma sostitutivo, impostato con il dipartimento mobilità della Regione Lazio, verrà svolto con 8 autobus di un gestore privato, che ha l’affidamento da Cotral. Saranno questi, quindi, i mezzi su strada per sopperire alla mancanza dei treni nelle ore serali.

Negli orari di cantiere, gli autobus attivi fermeranno in tutte le stazioni ferroviarie e seguiranno un orario di partenza, da Colombo e Porta San Paolo, coincidente con quello dei treni. Il sabato e la domenica, con i lavori fermi, verrà svolto il normale servizio viaggiatori sull’intera linea Roma Porta San Paolo – Cristoforo Colombo.

Altri lavori

Non sono gli unici interventi in corso o previsti per la ex Roma Lido, giudicata dal rapporto Pendolaria 2024 di Legambiente come una delle peggiori ferrovie d'Italia. Sono terminati già da qualche settimana i lavori sull’armamento e sulla messa in sicurezza dello “scattato”, ovvero quel sistema che mette in sicurezza la linea quando si verfiicano dei problemi. Parliamo del sistema che mette in sicurezza la linea quando ci sono dei problemi come, ad esempio, le perdite di tensione elettrica.

C'è poi il rinnovo dei portali nella tratta Castel Fusano-Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia Roma Lido di Ostia. Parliamo di strutture di ferro sulle quali poggiano i cavi per il passaggio dell’energia elettrica