C'è da rinnovare la linea aerea. Dal 13 maggio la Metromare chiude alle 21

La Metromare chiude la sera e, questa volta, per davvero. I lavori di rinnovo della linea elettrica, che dovevano cominciare lo scorso 5 marzo, partiranno invece il 13 maggio. Così, per permettere gli interventi nella tratta da porta San Paolo (esclusa) e Lido Centro (inclusa) la ferrovia smetterà di funzionare a partire dalle 21.

Lavori di rinnovo della linea elettrica

Nel corso di un’audizione presso la commissione mobilità di Roma Capitale, avvenuta agli inizi di febbraio, i tecnici dell’Astral, società che gestisce l’infrastruttura della Metromare e della Roma Nord, non avevano usato giri di parole per fotografare la situazione: la linea aerea che porta la corrente elettrica dell'ex Roma Lido ha più di 30 anni, è a fine vita e si guasta spesso. La sostituzione è quindi fondamentale per garantire un minimo di regolarità del servizio. I lavori che, come detto, partiranno il 13 maggio, dureranno 730 giorni. Due anni, quindi, durante i quali gli utenti dovranno far fronte alla chiusura anticipata della ferrovia.

Cambi di orari

Come detto, dal lunedì al venerdì ci sarà la chiusura anticipata dell’intera linea con ultima partenza da entrambi i capolinea, di Roma Porta San Paolo e di Cristoforo Colombo, alle ore 21:00, con attivazione di un servizio sostitutivo con bus che viaggeranno lungo gli stessi itinerari e fermate della linea ferroviaria. Analogamente le stazioni da Roma Porta San Paolo a Cristoforo Colombo chiudono anticipatamente all’esercizio viaggiatori.

Il sabato e la domenica, invece, verrà svolto il normale servizio viaggiatori sull’intera linea Roma Porta San Paolo – Cristoforo Colombo.