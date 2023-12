Metromare, solo tre treni in circolazione. Servizio in tilt e bus integrativi

Solo tre treni in circolazione. Un disastro annunciato, specialmente nel giorno del blocco del traffico, a ridosso delle festività natalizie. Treni cancellati o in ritardo, neanche a Natale la Metromare riesce a regalare ai suoi pendolari un servizio regolare. Anche oggi, venerdì 22 dicembre, Cotral è stata costretta ad attivare bus integrativi da Porta San Paolo a Cristoforo Colombo. “Andare a lavoro è come partecipare agli Hunger Games ormai” ha scritto un utente sul profilo twitter di Cotral.

Ferrovia Metromare

In partenza bus integrativi da Porta San Paolo e da C.Colombo. — Cotral (@BusCotral) December 22, 2023

Corse saltate

Le cose si sono messe male prima ancora che il sole sorgesse. Saltata, infatti, la prima corsa da Cristoforo Colombo verso Porta San Paolo delle 5:55, gli utenti hanno dovuto attendere il convoglio delle 6:21. Quasi mezzora di attesa per poi tentare l’impossible, ovvero salire sul treno strapieno. Saltata, poi, anche la corsa delle 6:43. Il servizio, insomma, si è attestato sui due treni circa ogni ora e, in alcuni momenti, con attese di 50 minuti tra una corsa e l’altra.

Una scena che si ripete ogni giorno. Le corse, poi, sono andate a vanti a singhiozzo per tutta la mattina, con cancellazioni a raffica arrivate anche dopo le 9 del mattino. Con soli tre treni in servizio, poi, la giornata si è rivelata infernale. Per questo, come detto, Cotral ha dovuto attivare delle navette integrative, proprio perché i treni non erano sufficienti per soddisfare la domanda. Uno scandalo visto che oggi, lo ripetiamo, c’è il blocco del traffico in città ed era normale attendersi un flusso di persone maggiore rispetto al solito.

Rabbia social

Sui social, intanto, le persone sembrano aver raggiunto il limite. C’è chi proprone una sorta di “sciopero bianco” del biglietto. Altri vogliono organizzare le ennesime proteste sotto le sedi di Cotral ed Astral. La verità è che bisognerà attendere ancora a lungo prima che la situazione sulla Metromare si normalizzi. Alcuni utenti hanno cominciato a scrivere al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, mentre altri ancora ringraziano ironicamente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.