Metromare ferma per un guasto, ennesima giornata da incubo per i pendolari

Altra giornata da dimenticare per la Metromare, l’ex Roma Lido. Intorno alle 10:40, il servizio è stato sospeso per un guasto all’infrastruttura. Lo ha comunicato Cotral aggiornando, quindi, lo stillicidio dell’ultima settimana per quanto riguarda le soppressioni delle corse.

Lunedì 18 dicembre, infatti, nel giro di poche ore erano stati cancellati tre treni, quasi uno dietro l’altro, per dei guasti. Oggi, mercoledì 20 dicembre, il servizio è stato prima interrotto su tutta la linea e, poi, è stato “circoscritto” tra Porta San Paolo ed Acilia, con l’attivazione di navette sostituive. Intanto, però, venivano soppresse diverse corse in partenza proprio dal capolinea Colombo, come quelle delle 12:13, 12:35 e 12:57.

È veramente un dicembre nero per la Metromare che, anche nei mesi di settembre, ottobre e novembre non ha di certo brillato per qualità e puntualità nei servizi.

In questo video, girato da una pendolare, si vede "l'assalto" alla navetta degli utenti rimasti senza treni

Metro B

Anche i ritardi e i rallenatemnti sulla metro B sono diventati una triste quotidiniatà. I convogli viaggiano a rilento, con tempi di attesa che superano anche i 15 minuti. Il problema, come spiegato più volte, è dovuto allo scarso numero di treni presenti. Ne è rientrato da poco uno dalle manutenzione. Un altro è atteso nelle prossime settimane ma, probabilmente, solo con l’arrivo del Giubileo si tornerà ad avere un servizio degno di questo nome.