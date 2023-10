Metromare, i pendolari fanno un appello per fermare le violenze contro il personale

Stop alla violenza sui lavoratori. I ritardi, i treni soppressi, le stazioni fatiscenti non possono e non devono giustificare certi comportamenti. È questo l’appello lanciato dal Comitato pendolari Roma Ostia che, quotidianamente, racconta i disservizi della Metromare. Ogni mattina, ormai, l’aria è elettrica sulle banchine dell’ex Roma Lido. Lo stress quotidiano e le lunghe attese, sommate a disagi che si vivono da decenni, diventano terreno fertile per esplosioni di violenza e di rabbia. L’ultimo episodio a metà ottobre, con un operatore aggredito da decine di utenti inferociti.

Condanna totale

Il comitato, che raccoglie tantissime persone, ha diramato un comunicato nel quale condanna “senza mezzi termini ogni forma di violenza che venga esercitata contro i lavoratori delle aziende di gestione”. Soprattutto, si vuole ribadire “che i lavoratori non hanno colpe dello stato comatoso in cui versa la linea, le colpe le hanno le direzioni aziendali a causa del loro operato, la Regione Lazio, proprietaria della linea e il Comune di Roma che non tutela i suoi cittadini”. Per questo, anche se non ci dovrebbe essere bisogno di specificarlo, “è quindi assolutamente sbagliato scaricare sui lavoratori l’esasperazione accumulata, men che meno con atti di violenza”.

Disagi continui

Come anticipato, la Metromare è diventata ormai un corso di sopravvivenza per chi deve andare a scuola, a lavoro o semplicemente tornare a casa. “I disagi quotidiani dei pendolari – scrive il comitato - dovuti al degrado progressivo e inarrestabile della linea che dura da troppi anni, all’incuria e alla sciatteria da parte delle aziende di gestione (Atac Prima, Astral E Cotral Adesso) e alla scarsa attenzione delle istituzioni Regione e Comune, disagi che si sono accumulati nel tempo hanno procurato grandi difficoltà nella vita personale di chi usufruisce del treno per motivi di lavoro, di studio, di salute o altro”. Disagi insopportabili che “hanno generato esasperazione e frustrazione in molti viaggiatori”. Una situazione che è sfociata nell’aggressione del 16 ottobre alla stazione di San Paolo.

Lotta pacifica

Il comunicato si conclude sottolineando il rifiuto di “ogni forma di violenza” ed esprimendo “solidarietà ai lavoratori ingiustamente presi di mira come capri espiatori di tutto”. “I pendolari – concludono - esprimono la loro contrarietà a scelte sbagliate di aziende e istituzioni, ma praticano una lotta quotidiana e pacifica, individuando obiettivi e forme di lotta non violente, che accompagnino proposte insieme alle proteste”.

Aggressioni senza fine

L’ultima aggressione, come detto, risale al 16 ottobre. Massimiliano Morgante, 48 anni, è un operatore di stazione ed era stato aggredito da decine di utenti della Metromare. La sua colpa? Essere un “addetto ai lavori” e trovarsi lì nel momento in cui veniva sospesa la tratta dell’ex Roma Lido tra Acilia e Colombo a causa di un nubifragio.

Certi episodi, ovvero aggressioni a lavoratori e autisti del trasporto pubblico, accadono praticamente ovunque e con una frequenza sconfortante. A cavallo tra settembre e ottobre sono state registrate ben tre aggressioni nell’arco di dieci giorni intorno ai tornelli della metro. Sfortunate vittime gli addetti alla sicurezza di Ottaviano, Anagnina e Battistini . Una situazione che aveva sollevato anche lo sdegno dei sindacati. In particolare, l’aggressione con un coccio di bottiglia avvenuta il 2 ottobre ad Anagnina, con un vigilantes che ha riportato una grave lacerazione alla manco.

Una situazione analoga, tra l’altro, si era vissuta anche nel 2022 e riguardava gli autisti degli autobus. In 5 mesi ne erano stati aggrediti ben 23 per i motivi più disparati . Uno stillicidio continuo, che dura da anni, e che coinvolge lavoratori spesso inermi che, obiettivamente, non hanno colpe dei disservizi con i quali devono convivere gli utenti.