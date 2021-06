VIDEO | Metroman "live" sulla metro A, il vagone diventa una discoteca

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il "supereroe dei pendolari", all'anagrafe Nicolò Modica, ha trasformato un vagone in una pista da ballo sulle note di "Stayin' Alive"

Con le discoteche chiuse a scatenare la febbre del ballo ci ha pensato Metroman, all’anagrafe Nicolò Modica, che ha trasformato il vagone della Metro A di Roma in un dance floor. Sulle note di “Stayn’ Alive” dei Bei Gees, l’artista diventato famoso per i “dj set” organizzati per i pendolari milanesi venerdì sera è salito sulla metro A, e con il costume da ordinanza - cappellino e t-shirt - ha fatto ballare tutto il vagone.

Dai più giovani ai più anziani, nessuno ha resistito alla performance di Metroman e tutti si sono scatenati nelle danze. Il “supereroe dei pendolari” insomma ha colpito ancora, e la trasferta a Roma ha confermato la fama: migliaia i commenti al video, postato su una pagina Facebook che conta ormai oltre 137.000 follower.