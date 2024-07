Metro A, stazione Spagna chiusa da oggi e per tre mesi. I dettagli

La stazione Spagna della metro A di Roma resterà chiusa per tre mesi. La stazione sarà fuori servizio fino al 3 ottobre a causa di interventi di riqualificazione sulla struttura. Lavori programmati di cui già vi avevamo parlato in questo articolo.

I lavori nella metro A

Con la stazione di Spagna chiusa l'alternativa sarà utilizzabile la fermata di Flaminio. Per gli stessi motivi da lunedì prossimo, 22 luglio, al 9 settembre chiuderà la stazione di Ottaviano, sempre sulla linea A. In quel caso l'alternativa sarà utilizzabile la fermata di Lepanto. Interessata dai lavori di rinnovamento è anche la stazione Cipro, ma per quest'ultima non sono previste interruzioni al servizio passeggeri.

Come cambierà la stazione Spagna

I lavori che riguarderanno la stazione Spagna, di recente nota perché una delle stazioni "preferite" dalle bande di borseggiatori, prevedono la riqualificazione degli spazi mediante operazioni di sostituzione e ripristino delle finiture e degli impianti del corridoio di ingresso alla stazione di Vicolo del Bottino, a due passi dalla Barcaccia di piazza di Spagna. Nella stazione verranno rimossi i rivestimenti e controsoffitti esistenti, gli impianti d’illuminazione, le pavimentazioni, le lamiere calandrate presso le gallerie in banchina per poi essere completamente sostituiti.

È prevista l’installazione di una parete verde all'ingresso di vicolo del Bottino. Un bosco verticale che servirà non solo a migliorare l'aspetto della facciata, ma anche a mitigare la concentrazione di particolato atmosferico (PM10). Lungo il corridoio che da vicolo del Bottino porta ai binari, inoltre, sarà realizzato un controsoffitto specchiato.