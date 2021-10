San Giovanni: riaperto corridoio di scambio sotterraneo tra la metro A e metro C

Dalla metro A alla metro C in un attimo. Dopo un anno di salite e discese per accedere da una linea all’altra, riapre finalmente il corridoio di scambio sotterraneo della metro San Giovanni.

Gli scorsi mesi la stazione, capolinea della metro C e tra le fermate centrali della A, prevedeva che gli utenti salissero in superficie per passare da una all’altra linea, causa chiusura dello scambio sotterraneo.

Dopo i guasti tecnici degli ultimi giorni e i bus sostitutivi di oggi per un guasto tecnico, la fermata San Giovanni permette così agli utenti di dover rinunciare ai continui saliscendi e poter muoversi tra entrambe le linee senza trasbordi. Imprevisti a parte.

Un'altra giornata di guasti tecnici a San Giovanni

Diverse nel frattempo le lamentele degli utenti sulle condizioni di viaggio, causate dal guasto tecnico di questa mattina nel tratto tra Malatesta-San Giovanni, sulla cui tratta sono state introdotte delle navette sostitutive, prese d’assalto dai pendolari. La circolazione dei treni sulla metro C è attiva nel tratto Pantano-Malatesta, mentre da San Giovanni sono previsti fino a risoluzione dei guasti dei bus sostitutivi.