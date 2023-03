Scale mobili ferme nelle metro A e C: il bando da 21 milioni va deserto

Pantano, Graniti e Grotte Celoni sulla metro C, Tiburtina sulla B, Termini sulla A: sono solo alcune delle stazioni inaccessibili o parzialmente inaccessibili a causa delle scale mobili ferme, alcune per guasto, altre per mancata manutenzione che rende impossibile utilizzarle. E nelle settimane in cui molto si parla degli investimenti che Roma Capitale e Atac stanno facendo per migliorare lo stato della rete di trasporto pubblico locale, il numero di impianti fermi è stato oggetto di discussione nel corso di una specifica commissione sulla mobilità cui hanno partecipato anche i vertici Atac.

Atac e il nodo manutenzioni degli impianti

Il problema principale riguarda appunto le manutenzioni. Atac aveva pubblicato un bando diviso in due lotti per affidarle, ma per uno dei due, quello che comprende la riqualificazione di una serie di scale mobili previste nell’ambito delle opere per il Giubileo per la linea A, non sono arrivate offerte. L’azienda è quindi stata costretta a pubblicare il rinnovo della gara d’appalto per il lotto, con la speranza questa volta di ricevere offerte.

"Riteniamo che sia stato un tentativo da parte delle imprese di settore di accaparrarsi il lotto che loro pensavano fosse migliore, quello affidato - ha detto il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan - quello è stato assegnato, e ora le imprese non hanno alternativa se non fare offerte sull’esistente. Le condizioni di accesso ai due lotti erano identiche, siamo fiduciosi che anche l’altro verrà assegnato".

Metro A e metro C, 21 milioni di euro per le manutenzioni

Il valore del bando del “lotto 1” era di poco più di 21 milioni di euro, e comprendeva il servizio di "manutenzione ordinaria degli impianti installati sulle metro A e C, parcheggi, depositi, rimesse ed uffici, preventiva, correttiva, revisioni speciali, revisioni generali - compresa la fornitura delle parti di ricambio necessarie, pronto intervento, presidio tecnico programmato, assistenza a terzi e verifica di efficienza degli impianti privati delle scale mobili, ascensori e servoscala, da compensarsi a canone, soggetto a ribasso di gara".

Il lotto 2, quello assegnato, valeva invece 10,8 milioni di euro e riguarda il "servizio di manutenzione ordinaria degli impianti installati sulle Metro B, B1, Nodo Termini, depositi, parcheggi". La speranza di Atac, che il primo marzo ha deliberato l’indizione di una nuova gara, è di assegnare i lavori entro giugno, mese in cui scade il bando attuale. Nel caso in cui non dovessero pervenire offerte, sarà comunque l'attuale società a occuparsi delle manutenzioni sino a quando il nuovo bando non verrà assegnato.

Lo stato degli impianti nella metropolitana di Roma

Dello stato degli impianti nella metropolitana di Roma, e dell'accessibilità delle stazioni, si era occupata a fine anno anche Acos, l’agenzia per il controllo dei servizi pubblici. Che ha evidenziato l'ormai noto graduale peggioramento dello stato di scale mobili e ascensori.

Alla fine del 2022, il sistema complessivo di traslazione delle linee metropolitane della città era composto infatti da 580 impanti, ripartiti in 365 scale mobili, 168 ascensori, 37 montascale e 10 tappeti mobili. Il monitoraggio ha permesso di verificare le condizioni di 505 sistemi sui 580 totali, e per quanto riguarda gli ascensori, lo scorso ottobre, è stato rilevato il tasso di funzionamento più basso in tutte e tre le linee con la linea A che ha fatto registrare la peggiore performance (47% in funzione) seguita dalla B (56%) e dalla C (67%).

Percentuali migliori sono invece state riscontrate sul funzionamento delle scale mobili. Sulla linea A, il dato più basso è stato registrato nel maggio del 2021 (78% in funzione), per la B a settembre ed ottobre 2022 (70% in tutti e due i casi) e per la C nel maggio del 2021 (75% in funzione).

Sempre a dicembre, l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, aveva annunciato che 12 ascensori in metro C, 10 scale mobili in metro B1 e una scala mobile in metro A erano tornati in servizio grazie al completamento delle revisioni.

Nello specifico, Atac aveva riaperto gli ascensori nelle stazioni di Pantano, Grotte Celoni, Finocchio, Torrenova, Torre Angela e Graniti, e rimesso in esercizio anche 10 scale mobili alla stazione Conca d'Oro (metro B1) e una scala mobile alla stazione Repubblica, sulla metro A.