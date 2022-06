"Intrappolati" nella metro di Roma, 43 stazioni senza ascensori o scale mobili

"Mi sento come un topo, in trappola". Luca, un ragazzo disabile costretto sulla sedia a rotelle che nella giornata dell'8 giugno è rimasto intrappolato nella stazione di Subaugusta, non ha usato mezzi termini per raccontare il suo stato d'animo. D'altronde, sono 43 le stazioni della metropolitana di Roma che hanno problemi. In qualcuna di queste gli ascensori sono fuori uso, in altre le scale mobili, i montascale in qualcun'altra ancora.

La difficoltà di accesso ai treni, però, non riguarda soltanto le linee metropolitane che sono all'interno del raccordo anulare. Il dato, riscontrabile anche sul sito dell'Atac, cresce ulteriormente se si considerano anche i problemi legati alla Roma Lido e alla Roma Viterbo. Insomma, per anziani e disabili muoversi "su ferro" potrebbe portare ad una serie di disagi.

Balza all'occhio la situazione nella metro A. Oltre la questione riguardante Subaugusta, consultando il sito dell'azienda dei trasporti di Roma basta poco per notare che una situazione simile si verifica anche a Cinecittà, Furio Camillo, Ponte Lungo, Re di Roma e Manzoni. Tutte stazioni che, alla data del 9 giugno, si presentano con gli ascensori fuori servizio. Nella giornata di ieri, le stazioni di Arco di Travertino e Vittorio Emanuele della linea A, sono state addirittura temporaneamente chiuse per permettere il ripristino di alcuni impianti.

Nel pomeriggio, invece, è toccata alla stazione di Repubblica chiusa per 40 minuti per un guasto tecnico alle scale mobili, poi rimesse in sesto. Lo scalo era tornato funzionante di recente, nel 2021, dopo uno stop di 3 anni con disagi per cittadini, turisti esercenti dal 2018. Non cambia di molto la situazione sulla linea B. La stazione Libia, da fine maggio, è chiusa per la revisione delle scale mobili. Ecco la situazione aggiornata al 9 giugno 2022.