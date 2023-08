Metro B e C, il Campidoglio "dribbla" il nodo revisioni: "A settembre tutti i treni circolanti"

I treni della metro B e della metro C a disposizione saranno tutti in funzione dal primo settembre, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Lo ha annunciato l’assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè, mostrando i documenti con cui Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha dato il via libera alla messa in circolazione anche dei convogli che necessitano di revisione, a patto che passino una serie di controlli relativi alla sicurezza.

“Abbiamo lavorato con Il nuovo presidente di Ansfisa per trovare il modo di ridefinire i piani manutentivi per i treni di metro B e di metro C - ha detto Patanè - L'obiettivo che avevamo era quello di togliere di mezzo valutazioni fatte sulla mera conta dei chilometri e introdurre, invece, un criterio che valutasse l'effettiva vetustà della componentistica dei treni. L'accordo con Ansfisa, che ringrazio per averci ascoltato e per il lavoro successivo svolto, è stato quello di adottare piani di manutenzione dei treni metropolitani che, responsabilizzando l’esercente - e sempre nell’ambito della supervisione e monitoraggio di Ansfisa- rendesse più aderenti all’effettivo impiego i processi manutentivi. Questo ha comportato la nomina di una commissione tecnica, della quale per noi hanno fatto parte Atac e Dipartimento Mobilità, che alla fine è riuscita a superare (con il supporto dei costruttori) il problema delle deroghe nel modo che avevamo indicato”.

Il nodo revisioni e i timori per settembre

A oggi le revisioni riguardano circa 50 treni tra quelli in servizio su metro A e metro B, e il cronoprogramma concordato tra Comune e Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) prevede che vengano sottoposti tutti a revisione, che si tratti di quelle intermedie o di quelle generali. La revisione richiede, in media, tra i 4 e i 5 mesi di tempo per controllare da capo a piedi il treno, intervenendo su impianti e parti meccaniche.

Gli invii nelle officine sono dunque cadenzati, ed è inevitabile che i periodi in cui più treni sono fuori si sommino, tenuto conto appunto della durata delle revisioni (4-5 mesi) e del fatto che ogni treno ha bisogno di interventi specifici a seconda delle caratteristiche. A Comune e Atac, però, non resta altro da fare se non cercare di far fronte a una situazione di emergenza che effettivamente nelle ultime settimane è diventata critica, alla luce del picco di indisponibilità dei treni: alcuni sono in revisione - intermedia o generale - altri, come detto, sempre in officina, ma per guasti. Le conseguenze di questo piano obbligatorio sono sotto gli occhi di tutti ormai da mesi: metro con frequenze da treni regionali, banchine strapiene, ritardi, corse saltate e pendolari sempre più esasperati. In vista di settembre, e del ritorno a scuola, la possibilità che i treni fossero decimati per le revisioni ha inevibitalmente fatto scattare una serie di campanelli d'allarme e ha spinto il Campidoglio ad accelerare le trattative con Ansfisa.

Il "caso scuola" della metro A

Ad aprire la strada a questa nuova modalità di “gestione” delle revisioni - come già spiegato su Dossier - era stata la metro A. A oggi le revisioni riguardano circa 50 treni tra quelli in servizio su metro A e metro B, e il cronoprogramma concordato tra Comune e Ansfisa prevede che vengano sottoposti tutti a revisione, che si tratti di quelle intermedie o di quelle generali. La revisione richiede, in media, tra i 4 e i 5 mesi di tempo per controllare da capo a piedi il treno, intervenendo su impianti e parti meccaniche. Per impedire che troppi treni si fermassero per essere sottoposti a revisione (interventi saltati per anni a causa di una spirale di ritardi, intoppi burocratici e disorganizzazione), Patanè aveva negoziato con Ansfisa delle deroghe che consentissero di lasciare in circolazione la parte di treni necessari a garantire il servizio.

L’accordo prevedeva che i treni che non avevano fatto le revisioni intermedie sarebbero stati sottoposti a perizia da parte di un esperto che ne attestasse la sicurezza per la circolazione, e il Comune si sarebbe impegnato a portare a termine tutti gli interventi necessari secondo un cronoprogramma preciso, da rispettare alla lettera. In questo modo anche i treni non revisionati, se considerati sicuri, avrebbero potuto continuare a circolare via via che venivano revisionati gli altri e rientravano in servizio. Il primo gennaio 2022 la “palla” è passata ad Ansfisa, che ha sostituito Ustif. Ansfisa, complice l’avvallo del ministero, ha ratificato la proroga, e la questione su metro A sembrava tamponata. Un’altra falla, però, si è aperta nel giro di pochi giorni: i 13 treni di metro C erano tutti arrivati nel 2012, a cadenza di uno al mese, e nel 2022 tutti quanti dovevano essere sottoposti a revisione generale. Stessa cosa per i treni di metro B, la cui “uscita di scena” per revisione ha dato i risultati devastanti cui si è assistito negli ultimi mesi.

La trattativa con Ansfisa e il nulla osta

A Patanè non è rimasto dunque altro da fare che rivolgersi nuovamente ad Ansfisa per chiedere che anche per metro B e metro C venisse licenziato un nuovo protocollo di gestione delle revisioni e della circolazione: “Era chiaro fin da subito che qualcosa non funzionava nel meccanismo normativo di fissazione delle revisioni intermedie che era totalmente delegato ai libretti di manutenzione della componentistica dei treni, redatti dai costruttori - ha spiegato l’assessore - I documenti finali di nulla osta sono arrivati oggi, e questo vuol dire che i treni della B e della C a disposizione saranno tutti in funzione dal primo settembre senza soluzione di continuità pronti per l'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo insomma proposto e condiviso un nuovo modo di gestione che garantisce allo stesso tempo la sicurezza dei treni e evita di mandare a revisione treni che non ne hanno bisogno. Un metodo che farà scuola in Italia”.