Un anno senza metro Policlinico: l'ex assessora Meleo spiega le colpe di quelli di prima

Da stop temporaneo a oltre un anno di lavori. Questa la situazione in cui vive dal 29 novembre 2020 la fermata metro Policlinico, chiusa per sostituzione integrale degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, arrivati a fine vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo.

“Questa è una delle ultime eredità della pessima gestione della Raggi. La fermata in questione, peraltro, ha un'importanza assolutamente strategica”, è quanto ha affermato ieri il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.

“La fermata in questione, peraltro, ha un'importanza assolutamente strategica”, afferma Palozzi, la chiusura di Policlinico infatti ha paralizzato un tassello fondamentale della mobilità di Roma, dal momento stazione della linea B rappresenta un punto di riferimento per gli studenti del villaggio universitario de La Sapienza, per i lavoratori di viale Regina Margherita e per migliaia di pazienti e personale sanitario dell’ospedale Umberto I. Il tutto, rendendo inagibile la fermata durante la pandemia e senza sapere tutt'oggi quando riaprirà.

Il riferimento alla Giunta Raggi non sfugge all’ex assessora ai trasporti, Linda Meleo, che per anni si è occupata della questione. “Informo il Consigliere Palozzi che durante le operazioni di sostituzione delle scale mobili alla stazione metro Policlinico, ATAC ha trovato una situazione gravissima, ossia le strutture in cemento armato su cui è poggiato il telaio degli impianti fortemente danneggiate da infiltrazioni non risolte da decenni. Questo significa che nei decenni scorsi le manutenzioni erano a zero – prosegue la Meleo - ATAC ha lavorato quindi per risolvere le infiltrazioni e mettere a posto la struttura in cemento armato. In questo modo si restituirà una stazione finalmente più sicura”, spiegando che USTIF, ufficio speciale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dovrà ora provvedere al collaudo degli impianti e attestarne sicurezza e funzionamento. “Non abbiamo nascosto la testa sotto la sabbia per evitare di affrontare problemi ‘scomodi’ come invece si è fatto in precedenza vista la condizione in cui abbiamo trovato molti impianti e infrastrutture”, conclude l’ex assessora ai trasporti.

“Oltre 365 giorni di attesa per la riapertura della stazione della metro B Policlinico, chiusa per interventi di sostituzione delle scale mobili? La replica dell'ex assessore grillino e attuale consigliere comunale, Linda Meleo, che arriva senza una parola di scuse ai cittadini, è aberrante – prosegue Palozzi - Quindi, la consigliera Meleo, invece di sprecare tempo con inutili note stampa contro il sottoscritto, dovrebbe piuttosto chiedere lumi al sindaco Gualtieri, proprio come abbiamo fatto noi, sullo stato degli interventi alla stazione metro Policlinico e sulla relativa tempistica di riapertura".