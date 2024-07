Metro A, stazione Ottaviano chiusa da oggi. Tutte le informazioni

Da oggi, lunedì 22 luglio, chiude la stazione Ottaviano della metro A. Lo scalo sarà interessato da lavori di riqualificazione in vista del Giubileo. In particolare oltre alla manutenzione generale della stazione per difenderla da infiltrazioni e ammaloramenti, verrà rifatto completamente il pavimento in pvc e sostituita l’illuminazione con nuovi led speciali. Un cantiere reso possibile grazie al project financing con Igp Decaux. La stazione riaprirà il prossimo 9 settembre.

Ottaviano è uno snodo cruciale, specie in vista dell'Anno Santo, con i suoi 18 milioni di passaggi ogni anno grazie alla vicinanza con a San Pietro. Nel corso dei lavori, verranno anche rivestiti i box della stazione, installati nuovi arredi e sedute e aperto un nuovo box Atac. Interventi simili verranno poi realizzati presso le stazioni Cipro e San Giovanni.

Roma Capitale ha in programma di rifare il look a tutte le stazioni della linea A. Al momento è chiusa per lavori anche la fermata Spagna. Mentre lo scorso 1 luglio ha riaperto Vittorio Emanuele. Ricordiamo che, ancora oggi, la metro A chiude in anticipo alle 21, dalla domenica al giovedì, per consentire la prosecuzione dei lavori di sostituzione dei binari da Ottaviano a Battistini, dopo che a luglio 2022 sono iniziati quelli del tratto da Anagnina a Ottaviano.