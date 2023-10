La burocrazia spegne ascensori e scale mobili della metro di Roma. Gli impianti sono pronti, ma non possono ripartire

Ventiquattro impianti tra scale mobili e ascensori sono fermi per problemi burocratici. Era così il 23 ottobre ed è ancora così oggi, lunedì 30 ottobre. Sul sito ufficiale di Atac Roma, nella pagina dedicata all’accessibilità delle stazioni metro, è facile farsi due conti e capire come le scartoffie siano uno dei mali della città. Da una parte c’è Atac che, in una nota, aveva comunicato che ben 24 impianti erano funzionanti ma fermi in attesa di autorizzazione. Dall’altra parte c’è l’Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che si occupa dei sopralluoghi e delle verifiche sugli impianti. A "valle", infine, c'è la Regione Lazio, che deve dare il via libero definitivo. Una catena di passaggi che restituisce un solo ed unico risultato: scale mobili ed ascensori fermi per mesi, con buona pace degli utenti.

La burocrazia soffocante

Come mai, quindi, ci vuole così tanto tempo per riavviare un impianto funzionante? La risposta è nella farraginosa procedura attualmente esistente. Quando un ascensore o una scala mobile si rompono o sono oggetto di manutenzione straordinaria, Atac procede con la riparazione. A quel punto entra in scena il “responsabile d’esercizio”, dipendente Atac che è una sorta di interfaccia con gli enti regolatori. Questo, dopo i lavori di manutenzione, manda una relazione ad Asnfisa per chiedere i collaudi sugli impianti oggetti di interventi. I collaudi possono durare svariate ore, a seconda delle situazioni. Se il collaudo va bene, l’Ansfisa rilascia un nulla osta che manda ad Atac. Quest’ultima, quindi, invia con atto formale il documento agli uffici competenti della Regione Lazio, chiedendo di emettere un decreto per la riammissione in servizio. Un ulteriore passaggio che rallenta la riapertura degli impianti.

I numeri di Atac

Atac, in una nota, ha fatto sapere di aver ridotto di oltre il 50% il numero di scale mobili e ascensori fuori servizio nelle stazioni delle linee metropolitane “rispetto a un anno fa e adesso punta a coinvolgere nelle attività manutentive le grandi ditte di costruzione di impianti di traslazione a garanzia della qualità degli interventi”. In questi mesi si sono effettuati lavori su centinaia di impianti 148 per la precisione. Fra questi, ce ne sono 44 che riguardano la metro B, 67 la metro B1, 18 per la metro A e 19 per la metro C.

Lavori che hanno “consentito di ridurre di oltre il 50% il numero degli impianti fuori servizio sulle metro B e B1 e C e del 20% sulla linea A, e si è recuperato il deficit manutentivo che si era accumulato negli anni scorsi: si sono messe le basi per arrivare nel breve termine a una percentuale di disponibilità degli impianti del 90%”.

Impianti pronti in attesa di autorizzazioni

“Al momento 24 impianti, sui quali Atac ha terminato le attività, non possono essere attivati per mancanza di queste autorizzazioni” dice l’azienda di trasporto nella nota del 23 ottobre. Si citano, in particolare, le stazioni lungo la metro A di Termini, Manzoni, Re di Roma, Ponte Lungo, Furio Camillo, Subaugusta, Cinecittà, Anagnina, e lungo la metro B di Bologna e Laurentina.

Iter in fase di conclusione

Giorni dopo la nota di Atac, è intervenuta sulla vicenda anche l’Ansfisa. L’agenzia spiega che a partire dal 2022, dopo i lavori di ammodernamento e revisione generale di numerosi impianti da parte di Atac, ascensori e scale mobili sono stati “sottoposti ai sopralluoghi e alle verifiche necessarie da parte dell’agenzia” che ha ultimato “in poche settimane le procedure tecnico-amministrative per la grande maggioranza degli impianti, e sono in fase di conclusione quelle per gli ultimi 5 rimasti e si completeranno probabilmente nella prossima settimana, anche con l’assenso necessario della Regione”. Ansfisa, quindi, dice di aver fatto il suo lavoro.

La situazione in tempo reale

Peccato però che, in questo scambio a distanza di note stampa tra Atac e l’Ansfisa, ci siano gli utenti e la realtà delle stazioni. Come anticipato, nella pagina del sito ufficiale Atac che monitora l’accessibilità degli impianti, risultino ancora fuori servizio le scale mobili e gli ascensori citati dall’azienda di trasporto. Proprio quelli che hanno già ricevuto la manutenzione e che Ansfisa avrebbe controllato. Subaugusta, Cinecittà Cornelia, Furio Camillo, Pinte Lungo, Re Di Roma, Manzini, Termini hanno ancora gli ascensori fermi, così come per le stazioni della metro B/B1 di Conca d’Oro, Libia, Annibaliano. In questi scali gli ascensori sono fuori servizio per “manutenzione/collaudo” mentre in altre, come Bologna o Quintiliani, non ci sono proprio perché devono essere sostituiti.

Procedure più snelle

L’Ansfisa ha voluto sottolineare come, a partire dallo scorso anno, abbia condotto “sopralluoghi e verifiche previste attualmente dalla legge che hanno portato alla riapertura al pubblico di oltre 80 impianti, tra ascensori e scale mobili”. Il problema della burocrazia, però, rimane. Per questo, “Mit e Ansfisa stanno elaborando una proposta normativa che renderà queste procedure più snelle, prevedendo che la riapertura degli impianti pubblici, come già avviene nel settore privato, sia in capo all’esercente stesso, responsabile effettivo della sicurezza degli impianti, che ne potrà riattivare la funzionalità in autonomia e sotto la propria responsabilità”. Tradotto: stop ai passaggi di carte e scartoffie e tutta la procedura in mano ad Atac, dai lavori alla reintroduzione in esercizio.

Fondi giubilari

Cosa accadrà in futuro? Atac, così come il resto di Roma, si sta preparando al Giubileo, consapevole che le stazioni delle metro saranno tra i primi biglietti da visita della città per i milioni di pellegrini che arriveranno per l’apertura della Porta Santa nel 2025. Grazie ai fondi giubilari, ha fatto sapere l’azienda, “sarà possibile disporre di cinque milioni di euro che consentiranno di svolgere interventi straordinari su 105 dei 172 impianti della linea A della metro”. Sulle scale verranno sostituiti i componenti maggiormente soggetti a malfunzionamenti, come le catene di trascinamento gradini e i corrimani. Su tutti gli ascensori della linea si provvederà alla sostituzione delle funi e dei quadri di manovra. Infine, verranno sostituiti 22 dei 31 servoscala esistenti. “Queste attività – scrive Atac - saranno completate entro l’inizio del Giubileo, con l’obiettivo di non avere impianti bisognosi di interventi straordinari nel corso del 2025”.