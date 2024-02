Il nulla osta che blocca scale mobili e ascensori sulle metro. Atac chiede il subentro del Comune alla Regione

L’85% degli impianti funziona. Un altro 5% è pronto per tornare in servizio e si punta, per il Giubileo, ad arrivare ad un’efficienza complessiva del 95%. Il tutto sarà possibile solo se si snelliranno ulteriormente le procedure burocratiche. È quanto è emerso durante un’audizione in commissione mobilità di Roma alla quale hanno preso parte anche rappresentanti di Atac ed Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Un incontro per fare il punto sui 600 ascensori, scale mobili, tapis roulant e montacarichi delle stazioni metro della Capitale. Sullo sfondo ci sono, come sempre, i problemi burocratici che non fanno riaccendere gli impianti revisionati. Per questo, gli ingegneri Paolo Carrillo e Marina Adduce di Atac hanno espressamente chiesto un cambio di passo e, soprattutto, di spostare le competenze per le autorizzazioni dalla Regione Lazio al Comune di Roma, così come funziona a Milano per Atm.

Gli impianti funzionanti e quelli pronti

Un anno fa la situazione era molto difficile visto che funzionava solo il 75% degli impianti di traslazione su tutta la rete metropolitana. “Siamo in linea con gli obiettivi – ha detto Carrillo di Atac – siamo intorno all’85% di impianti funzionanti. Un altro 5% è stato già revisionato e, grazie al contributo di Ansfisa, contiamo di riattivarli il prima possibile. In questo modo arriveremo alla quota del 90%”. Sarà così possibile, entro la fine del 2024, “migliorare ulteriormente l’esercizio degli impianti per arrivare al 95%”.

Metro B

Atac ha poi confermato lo svolgimento del secondo appalto per 22 stazioni della Metro B. La gara era stata aggiudicata a fine gennaio e prevede l’installazione di nuovi impianti che, nei prossimi due anni, dovranno essere dismessi perché troppo vecchi.

I problemi con la burocrazia

In passato avevamo raccontato di come la burocrazia fosse diventata un ostacolo per l’attivazione degli impianti revisionati. Quando un ascensore o una scala mobile si rompono o sono oggetto di manutenzione straordinaria, Atac procede con la riparazione e manda una relazione ad Asnfisa per chiedere i collaudi sugli impianti oggetti di interventi. Se il collaudo va bene, l’Ansfisa rilascia un nulla osta che manda ad Atac. Quest’ultima, quindi, invia con atto formale il documento agli uffici competenti della Regione Lazio, chiedendo di emettere un decreto per la riammissione in servizio. Un ulteriore passaggio che rallenta la riapertura degli impianti.

Le novità nelle procedure

Ora le cose stanno cambiando, ma non del tutto. Grazie ad un decreto del 7 dicembre di Ansfisa, oggi Atac, dopo le revisioni, può chiedere direttamente ad Ansfisa l’asseverazione, quindi la certificazione del collaudo degli impianti. Purtroppo, però, è rimasto ancora un passaggio che rallenterebbe le procedure di riattivazione di scale mobili e ascensori: la richiesta del nulla osta finale alla Regione Lazio, chiamata a dare il via libera per riaprire gli impianti.

Roma come Milano

Per questi motivi, l’ingegnera di Atac Marina Adduce ha proposto pubblicamente di cambiare ulteriormente i regolamenti, trasferendo l’ultimo passaggio burocratico, ovvero quella del nulla osta, dalla Regione al Comune di Roma, come accade al Comune di Milano per gli impianti gestiti da Atm. “A Milano è direttamente il Comune a rilasciare il nulla osta, rendendo le procedure più veloci e snelle. Servirebbe si facesse lo stesso anche a Roma” ha detto la rappresentante di Atac. Anche oggi, infatti, ci sono diversi impianti già pronti e già collaudati ma che attendono il parere tecnico finale dalla Pisana. Nei prossimi giorni, intanto, Atac, come richiesto dal presidente della commissione mobilità, Giovanni Zannola, produrrà un documento per fotografare la situazione in tutte le stazioni delle metro di Roma. Compresi, ovviamente, quegli impianti già pronti ma che non sono aperti al pubblico.