Scale mobili e ascensori nelle metro, nel 2024 in funzione il 95% degli impianti

Si torna a parlare di scale mobili ed ascensori fermi nelle metropolitane di Roma. Dopo che Atac, nei giorni scorsi, aveva rivendicato il suo lavoro sugli impianti nelle stazioni romane, pronti ma fermi per problemi burocratici, ad intervenire sull’argomento, questa volta, è Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale.

Bando per la manutenzione

In un lungo post sui social, Patanè ha cercato di spiegare ai romani quello che si sta facendo per arrivare, entro il 2024, al 95% degli impianti funzionanti tra ascensori e scale mobili. Un traguardo, ad oggi, molto ambizioso ma che potrebbe effettivamente essere raggiunto ora che Atac ha pubblicato la gara per il rifacimento di 35 scale mobili e 20 ascensori della metro B tra Termini e Laurentina, più quelli di Ponte Mammolo e le scale mobili del parcheggio di Laurentina. Ovviamente occorrerà attendere l’esito del bando che, si spera, possa avere maggiore fortuna di quello indetto per la metro A e C, andato deserto a marzo di quest’anno.

Burocrazia

Come raccontato da RomaToday, spesso e volentieri non sono tanto i soldi o la programmazione a far si che gli impianti rotti non vengano rimessi in funzione. Oggi come oggi è la burocrazia la vera nemica dei pendolari. La filiera, infatti, è lenta e contorta. Una volta che Atac completa una manutenzione la palla passa ad Ansfisa che, a sua volta, deve dare il via libera per la riattivazione della scala mobile o dell’ascensore. Atac, a quel punto, deve inviare tutte le documentazioni alla Regione Lazio che deve dare l’ok definitivo. Una procedura che la stessa Ansfisa ha detto di voler cambiare e lasciare tutto in mano ad Atac.

Tante criticità

Patanè ricorda che quando si è insidiato il nuovo sindaco Roberto Gualtieri a novembre 2021, “la media degli impianti di traslazione fermi era tra i 160 e i 165. Dopo due anni di lavoro siamo scesi a una media di 70, cioè, ad una funzionalità di circa il 90% degli impianti. L'obiettivo è arrivare alla fine del 2024 al 95% degli impianti funzionanti tra ascensori e scale mobili”. Per raggiungere questo obiettivo, dice Patanè, “abbiamo riniziato a fare programmazione e lo abbiamo fatto sinergicamente tra Amministrazione Comunale ed Atac”.

Impianti a fine vita nel 2024

Nel frattempo, infatti, è arrivato il bando Atac per il rifacimento degli impianti nella metro B. Un lavoro quanto mai urgente visto che “la maggior parte di questi impianti sarebbero arrivati a fine vita tecnica nel 2024. Per questo abbiamo approvato nel novembre 2022, con due anni di anticipo, la delibera che stanziava i soldi e successivamente quella che approvava i progetti definitivi delle opere per quasi 20 milioni di euro complessivi. Questo ha consentito ad Atac poi di bandire la gara che ci consentirà di sostituire per tempo gli impianti”. Come spiegato, però, dalla sostituzione alla rimessa in funzione ci sono tutti quei passaggi di carte che, se non snelliti, potrebbe allungare i tempi.

Patanè, quindi, chiede ai romani di avere tempo perché, per fare certe cose, “ci vuole il tempo che ci vuole”. L’assessore chiude poi il suo post con una frase ad effetto che, in un certo senso, ricorda quello che dicevano Snak e Gnola, i due personaggi interpretati da Corrado Guzzanti e Marina Massironi nel programma l’Ottavo Nano. Il duo comico, nelle vesti di predicatori televisivi, diceva: “Trova il Signore prima che Lui trovi te”. “È evidente ai più – scrive invece Patanè - che se non programmi come occuparti delle revisioni dei treni o degli impianti di traslazione, saranno i treni e gli impianti di traslazione che si occuperanno di te”.