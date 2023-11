Metro D, il progetto sarà rivisto ma potrebbe saltare l'intesa coi privati

A marzo 2023, nella sezione Dossier, cercavamo di capire che fine avesse fatto la metro D di Roma. Il progetto risale al 2007. 20 chilometri di percorso diviso in 22 stazioni lungo la direttrice sud - nord est della Capitale. La linea gialla dovrebbe, condizionale d’obbligo, passare per la Magliana, piazza Venezia, Spagna fino ai quartieri Triste-Salario e Montesacro. Il progetto, per ora, è fermo ma l’attuale amministrazione capitolina vuole riprenderlo in mano e tentare “il miracolo”.

Project review

Come detto, il progetto originario ha ormai più di 15 anni. Nel corso di un lasso di tempo così lungo è ovvio che quello che era stato pensato per quegli anni non valga più adesso. “Metteremo i fondi per la project review della metro D visto che abbiamo anche ripreso i contatti con il promotore del progetto”: a dirlo a RomaToday è l’assessore ai traporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè. Il sogno di nuovi treni sotterranei, insomma, non è tramontato.

Come funziona il project financing

Sempre più realtà pubbliche, soprattutto a causa di una cronica mancanza di soldi, ricorrono al sistema del project financing. Si tratta di una commistione pubblico – privato per realizzare opere pubbliche che, per il corso di un determinato periodo di tempo, verranno poi gestite da un privato secondo accordi prestabiliti.

Prendendo ad esempio proprio il progetto per la metro D, a promuovere il lavoro era stata l’aggregazione temporanea di impresa capeggiata da Condotte Srl. Il project financing prevedeva, in sintesi, che il 51% dei lavori (il totale, ad oggi, si aggirerebbe sui 4 miliardi) fosse a carico di Roma Capitale e il restante al privato che, alla fine dei cantieri, avrebbe poi tenuto i proventi della bigliettazione ed avrebbe dovuto percepire anche un canone annuale. Roma avrebbe quindi dovuto riconoscere al privato un obolo “monstre” ogni anno. Questo perchè sarebbero state insufficienti, economicamente parlando, le sole entrate del servizio bigliettazione che, ricordiamo, segue ancora dei principi da “servizio pubblico”, con sconti e agevolazioni.

Il project financing non conviene

“Non ci conviene assolutamente una situazione del genere” sottolinea Patanè che, quindi, andrà a sedersi al tavolo col fondo immobiliare Sorgente, nuovo attore col quale discutere del project financing e in cerca di un partner col quale realizzare l’opera, con l'intenzione di avanzare proposte tutte nuove. Prima di tutto il project financing, così come era stato pensato, non va bene. Nell’unica proposta fin qui avanzata si prevedeva un canone annuo a favore del privato di 150 milioni di euro per 20 anni, oltre alla concessione della linea per lo stesso periodo di tempo. “Soldi che dovremmo prendere dalla spesa corrente, ipotesi praticamente possibile” evidenzia Patanè. “O viene presentato un piano economico finanziario che sia conveniente per l’amministrazione oppure faremo da soli. Possiamo fare la project review col fondo di rotazione, chiedere soldi al governo per una parte iniziale dei lavori, fare la gara e realizzarla noi” dice Patanè.

Incontro con Sorgente

Come detto, Patanè nei prossimi giorni si siederà ad un tavolo col fondo Sorgente per fare il punto della situazione. L’assessore, però, sembra determinato a partire da presupposti completamente diversi rispetto a quelli che avevano dato vita, 15 anni fa, il progetto ella metro D. Del resto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del secondo rapporto alla città, ha citato la nuova “linea gialla”: “A breve – ha detto - affideremo a Roma Metropolitane la project review del cantiere della D”. Nessuna promessa concreta ma, almeno, un barlume di speranza per un’opera della quale si parla dal 2007 e che, ad oggi, è rimasta solo su carta.