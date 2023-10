Come sarà (e quando apre) l'archeostazione di Porta Metronia

A poco più di un anno dall’annuncio della data di apertura, il 2024, il Campidoglio e il Municipio VII hanno annunciato i dettagli della nuova stazione della metro C, Porta Metronia, ubicata in piazzale Ipponio, in corrispondenza dell’incrocio tra via Farsalo e via dei Laterani. Il progetto e i rinvenimenti di rilevanza archeologica sono stati illustrati nel corso di un incontro pubblico cui hanno partecipato, oltre, al sindaco Roberto Gualtieri, anche Francesco Laddaga, presidente del Municipio VII, Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Maria Lucia Conti, commissaria straordinaria per la metro C, e Daniela Porro, soprintendente speciale della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

Come sarà la stazione di Porta Metronia

La stazione di Porta Metronia, i cui lavori sono entrati nel vivo, si sviluppa su pianta rettangolare e su 5 livelli interrati che scendono a 30 metri di profondità: un piano atrio e un piano museale che si trovano alla stessa quota, un piano per il ricollocamento dei reperti archeologici, un piano destinato ai locali tecnici, un piano “mezzanino” ed un piano banchine a servizio esclusivo della metropolitana. In aggiunta a questi si inseriscono il solaio di copertura e di fondazione.

Il progetto prevede tre accessi distinti, il primo su via dei Laterani, dotato di due scale mobili e di un ascensore, un secondo accesso lungo via Farsalo, dotato di una scala fissa e di due scale mobili, mentre il terzo accesso alla stazione è posizionato lungo viale Ipponio, verso Porta Metronia. Quest’ultimo ingresso, dotato di una scala fissa, consente il collegamento diretto alla piazza sotterranea ribassata. Da questo spazio pubblico a cielo aperto, dove è presente anche un ascensore che port direttamente alla strada, su via dei Laterai, si accede direttamente alla metropolitana e al museo posizionato nella porzione ovest della stazione.

All’esterna, la stazione è caratterizzata dalla presenza di 4 volumi parallelepipedi rivestiti in lastre di travertino che si ergono per circa 3 metri dal piano di camminamento, e hanno la funzione di pozzi di luce che convogliano la luce naturale all’interno dell’area museale. La sfida ingegneristica per la stazione di Porta Metronia è stata quella di progettare una nuova distribuzione degli spazi, alla luce dei ritrovamenti registrati, al fine di permettere la ricollocazione dei reperti archeologici rinvenuti nel corso dello scavo, alla stessa posizione e giacitura.

Gli scavi e la scoperta della caserma e della “casa del comandante”

Lo scavo della stazione Porta Metronia è stato infatti un’importante occasione di conoscenza della Roma Antica, perché tra il 2015 e il 2018 ha riportato alla luce un vasto complesso archeologico, una caserma romana risalente al II secolo d.C., di oltre trenta vani, decorati con affreschi parietali e pavimenti a mosaico. Nella metà occidentale della stazione è stato rinvenuto un vasto complesso abitativo, probabilmente di carattere militare, articolato su due livelli (denominati “caserma” e “domus del Comandante”), mentre nella metà orientale si sviluppava un ampio settore a giardino, allestito su terrazze degradanti verso il fosso dell’Aqua Crabra. La caserma, risalente all’epoca dell’imperatore Adriano, fu abbandonata, rasata e in parte interrata in concomitanza della realizzazione delle Mura Aureliane.

Gli scavi hanno dimostrato come le dinamiche insediative di questo territorio siano state fortemente condizionate dall’attraversamento di un corso d’acqua di discreta portata chiamato in età romana Aqua Crabra, nelle sue successive trasformazioni e deviazioni di percorso naturali o forzose, avvenute attraverso i secoli fino alla sua definitiva obliterazione, contestuale agli interventi di bonifica e livellamento del terreno effettuati agli inizi del Novecento.

Le fasi di occupazione che hanno restituito le evidenze più consistenti sono quelle cronologicamente comprese tra l’età tiberiana e la metà del III secolo d.C. È in questo arco cronologico che il sito vede successivi interventi di trasformazione, testimoniati da una complessa sequenza costruttiva. Lungo la sponda sinistra del fosso sorge e si struttura progressivamente un imponente edificio articolato su terrazze artificiali che assecondano l’orografia naturale dell’area.

Il progetto di valorizzazione del complesso archeologico

Data l’estrema importanza storica e archeologica, il Campidoglio ha deciso di affiancare alla stazione un museo, separato dalla stazione ma accessibile dalla piazza ipogea, un po’ come accaduto con la stazione vicina di San Giovanni. ll progetto di musealizzazione di Porta Metronia è stato quindi affidato allo studio di architettura ABDR, che ha già lavorato alla Linea B1 di Roma e alla stazione ferroviaria Tiburtina, oltre che a progetti di museali come il Museo di Reggio Calabria.

Il progetto prevede una sistemazione di superficie che valorizza le aree esterne della metropolitana realizzando un sistema di spazi riconoscibili e accessibili, e l’integrazione tra la parte funzionale della stazione - quella, cioè, che serve per raggiungere i binari della metro - e la nuova area museale organizzata intorno all’area archeologica rinvenuta. Il criterio guida della progettazione è stato quello della ricollocazione e la valorizzazione del sito archeologico rinvenuto durante lo scavo della stazione della metropolitana.

La piazza ipogea, il museo e il collegamento con la metro

La nuova piazza ipogea all’interno della stazione, fulcro del progetto, collegherà quindi il livello stradale con quelli interrati del museo e della metropolitana. Vi si accederà dallo spazio aperto di piazzale Ipponio, e da qui si potrà raggiungere l’area museale da una parte e la stazione metropolitana dall’altra. La piazza è stata inoltre attrezzata con un bar, anche integrato alla struttura museale, che si configura come un nuovo spazio urbano aperto ai cittadini e a chi utilizza la metropolitana e visita il museo.

Dal piano di accesso al museo i gruppi di visitatori potranno percorrere una passerella di visita che correrà lungo l’intero sito archeologico proponendo una visione ravvicinata e aerea della caserma ricollocata che, sulla base di quanto prescritto dalla Soprintendenza, sarà ricostruita nella posizione e alle quote relative originarie, conservando l’assetto spaziale rinvenuto. La passerella è dotata di alcuni spazi di sosta attrezzati con lunghe panche per la visione di proiezioni didattiche e di comunicazione storica.

Il giro di visita consente poi la visione del grande muro che delimitava la caserma dal giardino esterno, degradando verso la zona di San Giovanni. Il percorso si completa su una pedana posta allestita con teche espositive che consente l’accesso alla corte interna del museo stesso. Nell’ultima porzione il percorso attraversa la cosiddetta “casa del comandante”, ripercorrendo il corridoio di distribuzione sopra il quale si posiziona la passerella. In questa zona verrà anche ricostruita una porzione del soffitto crollato di uno degli ambienti principali, affrescato. Il percorso museale si concluderà con una scala che risalendo alla quota superiore si ricollega all’atrio principale. Il museo sarà allestito con materiale ritrovato nello scavo, proiezioni, ricostruzioni fisiche e virtuali.

Quando apre la stazione di Porta Metronia

Stando a quanto dichiarato un anno fa dall’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, a margine di un sopralluogo sul cantiere insieme con i dirigenti e tecnici di Roma Metropolitane e il management del consorzio Metro C, la stazione di Porta Metronia dovrebbe aprire a ottobre 2024.

“I lavori stanno andando avanti in maniera spedita a tal punto che le parti strutturali sono state sostanzialmente già completate - aveva detto Patanè - Ora gli operai sono al lavoro per realizzare le finiture e poi passare alla parte archeologica, che sarà molto impegnativa perché dovranno essere ricollocate nei posti dove erano tutte le strutture ritrovate durante gli scavi, in particolare la famosa caserma dei militari con la casa del Comandante”.