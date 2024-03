Metro C, dal Governo 4 miliardi per Roma per completare la linea. Lavori finiti nel 2035

Quattro miliardi per realizzare la metro C. Via libera, da parte della Giunta capitolina, alla sottoscrizione dello “schema di convenzione” con il ministero delle infrastrutture e trasporti che prevede un ingente finanziamento per completare la terza linea metro di Roma. Nello specifico, sono quattro gli interventi previsti che porteranno i treni a viaggiare da Colosseo a Farnesina entro il 2035.

Gli interventi

I fondi stanziati, per la precisione, ammontano a 3 miliardi e 945 milioni. Per la tratta “T1 da Farnesina a piazzale Clodio” sono stati previsti 890 milioni di euro d’investimento. Il progetto prevede un tracciato di 2,9 chilometri e la realizzazione delle stazioni Farnesina e Auditorium e le relative gallerie di linea fino alla stazione Clodio/Mazzini, limite della tratta T2. I lavori dovrebbero terminare nel 2035.

L’opera più importante è quella relativa al tratto T2 Clodio/Mazzini fino alla nuova stazione di piazza Venezia. Il progetto prevede un tracciato di 3,3 chilometri e la realizzazione delle stazioni Clodio/Mazzini, Ottaviano, San Pietro e Chiesa Nuova, e delle relative gallerie fino alla stazione Venezia. Costo totale: 2 miliardi e 200 milioni di euro.

755 milioni sono invece previsti per la “sub tratta funzionale della T2” Venezia – Colosseo/Fori Imperiali. In questo caso i cantieri, come tutti sapranno, sono già aperti e l’apertura ai viaggiatori è prevista per giugno 2034. I fondi, infatti, servono proprio per la realizzazione della stazione Venezia, il cui cantiere, grazie anche all’idrofresa più grande d’Europa, è diventato una vera e propria attrazione. “Per la stazione Venezia siamo assolutamente in linea con i tempi – spiega Patanè - confidiamo di ridurli di un anno o forse più, anche perché ora stanno lavorando fino alle 22.15 a breve inizieranno a lavorare anche di notte, e di realizzare parallelamente la tratta Farnesina Venezia”.

L’ultimo intervento non riguarda i lavori che verranno effettuati sulla linea. Sono stati infatti stanziati 100 milioni a copertura degli extra costi della tratta T3 (San Giovanni-Colosseo) e per la definizione dei giudizi pendenti tra Roma Metropolitane Srl in liquidazione ed il contraenete generale Metro C Scpa.

La nuova linea C

Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma e, di recente, in polemica con il Governo per la mancata erogazione di maggiori fondi per il trasporto pubblico di Roma, ha espresso in una nota tutta la sua soddisfazione per questo via libera all’accordo col Mit: “La realizzazione dell’intero tracciato della Metro C è di fondamentale importanza per la città perché collega i più importanti attrattori di traffico sia dal punto di vista residenziale che del terziario. Ed è una linea strategica anche per il network di scambi su ferro che va a realizzare: ad Ottaviano e San Giovanni con la Linea A, con la B a Colosseo e a Piazza Venezia con la futura Linea D”.