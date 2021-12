Metro C, un guasto manda in tilt la linea per tre ore: ressa per le navette bus

Si pensava a code per i controlli del Green Pass sui mezzi pubblici, iniziati oggi a Roma, invece le resse davanti al nodo di scambio di San Giovanni e alla stazione Centocelle per salire sugli autobus, ormai già pieni, erano dovuti ad un guasto - l'ennesimo - alla Metro C. Oggi, poco dopo le 8 del mattino, quindi in piena ora di punta, la linea è andata in tilt per un "guasto tecnico", non meglio precisato da Atac.

La tratta, almeno fino alle 11:15, è rimasta fuori uso tra Centocelle e San Giovanni, nei due sensi di marcia, con la municipalizzata dei trasporti che ha attivato il servizio sostitutivo delle navette bus. Carente, come spesso capita. Gli utenti sono stati informati del disservizio, solamente una volta arrivati davanti le stazioni e attraverso il canale Twitter di Atac.

In molti, proprio sulla scarsa diffusione delle informazioni, si sono lamentati sui social. "Ma chiudere i tornelli e scrivere sui tabelloni elettronici e fare annunci all'altoparlante che la stazione è chiusa è troppo difficile? Il vigilante a Mirti è dovuto andare a prendere le persone una per una per avvisarle del problema. Dove sono le fermate della navetta?", domanda l'utente Frank Manchianno con l'account di Atac che gli risponde postando le direzioni e le fermate delle navette bus.

Altri, invece, si sono lamentati dello scarso numero di bus alternativi. "Ma dove sono le navette sostitutive? È passata un'ora e ancora il nulla assoluto. Nessuno controlla il Green Pass", scrive Claudia con Fabio che incalza: "Ma gli autisti dove li prendete? La navetta salta anche le fermate e quando si chiede all'autista il motivo risponde "questo fa solo fermate metro!". Peccato non sappia dell'esistenza della fermata Pigneto. Da Malatesta a Lodi tutto un dritto. Ah: l'autista ben distanziato con la catenella. Noi che paghiamo siamo ammassati come animali da macero! Vergognatevi!".

"Nuovo inizio settimana di passione per i pendolari dei trasporti pubblici di Roma, con un guasto tecnico sulla linea C della metropolitana, nel tratto da Centocelle a San Giovanni. Siamo di fronte all'ennesimo e preoccupante disservizio che i cittadini devono sopportare, cittadini ormai abituati a un tpl non degno per una capitale prestigiosa come la Capitale. Una triste abitudine, ahimè: che a governare ci sia Raggi o Gualtieri, purtroppo cambia davvero poco", ha commentato su Facebook il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.