A Roma weekend senza metro C. La linea chiude per lavori, tutte le informazioni

Da oggi, venerdì 26 gennaio e per tutto il fine settimana, si fermerà la Metro C. Infatti alle ore 20:30 e 21:00 rispettivamente da Pantano e San Giovanni partiranno le ultime corse dei treni.

Lo stop temporaneo, protratto anche sabato 27 e domenica 28 gennaio, alle corse dei treni della Linea C si deve ai lavori di rimodernamento della rete e al miglioramento dell’infrastruttura. Nello specifico gli interventi (che non possono effettuarsi in orario notturno per il lungo tempo di svolgimento) riguarderanno le manutenzioni straordinarie per la revisione degli scambi presenti lungo la linea.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini da questa sera fino a domenica sarà attivato un servizio di bus sostitutivi. Dalle ore 05:30 del mattino di lunedì 20 gennaio i nove treni della Linea C riprenderanno le loro regolari corse.

Queste operazioni rientrano nel progetto di miglioria della Linea C che vedrà l’apertura delle nuove stazioni di Porta Metronia, Colosseo e piazza Venezia con Atac che sta ipotizzando una modifica del programma manutentivo in maniera tale di avere una disponibilità di treni maggiore e una corsa ogni 8 minuti.