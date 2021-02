Metro C chiusa per due giorni: il 20 e 21 febbraio circolazione sospesa

Metro C chiusa sabato 20 e domenica 21 febbraio 2021 con i treni che verranno sostituiti dai bus. Linea C già interessata dai lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni e del nodo di scambio di Colosseo con la metro B. Servizio metropolitano che dallo scorso 11 gennaio, per fare spazio ai cantieri, termina con orario anticipato. Lo comunica Atac.

Metro C chiusa il 20 e 21 febbraio 2021

In particolare, per quanto riguarda la sospensione del servizio programmato per il prossimo weekend i treni verranno sostituti da bus.

- Linea bus MC: San Giovanni-Parco di Centocelle-via Casilina-Pantano. La linea bus MC transita nei pressi di tutte le stazioni metro C ad eccezione di Lodi (in direzione Pantano) Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti.

- Linea bus MC3: San Giovanni-Parco di Centocelle. La linea MC3 transita nei pressi delle stazioni metro C, Lodi (solo in direzione San Giovanni) Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti

Le linee bus sono attive dalle ore 5.30 alle ore 23.30. Dalle ore 23.30, come di consueto attiva la linea bus notturna nMC

Orario di chiusura anticipato

Da lunedì 22 febbraio il servizio sarà nuovamente attivo con l'orario anticipato. In tale ambito da Pantano l'ultima corsa metro sarà alle ore 20.30; da San Giovanni, l'ultima corsa sarà alle ore 21.00. Poi la linea chiuderà e i treni saranno sostituiti da due linee di bus navetta.

Le linee bus navetta:

- La linea bus MC effettua prima e ultima partenza da San Giovanni alle ore 20.45 e alle ore 23.30 Prima e ultima partenza da Pantano alle ore 20.15 e alle ore 23.30

- La linea bus MC3 effettua prima e ultima partenza da San Giovanni alle ore 20.45 e alle ore 23.30 Prima e ultima partenza da Parco di Centocelle alle ore 20.45 e alle ore 24.00

- Dalle ore 23.20 le corse in partenza da San Giovanni, una volta arrivate a Parco di Centocelle proseguono per via Casilina sino a Pantano.

La linea MC oltre alle fermate ubicate nei pressi delle fermate metro - effettuta tutte le fermate bus lungo il percorso. La linea MC3 tra piazzale Prenestino e San Giovanni e viceversa, oltre alle fermate ubicate nei pressi delle stazioni metro, effettuta tutte le fermate bus lungo il percorso.