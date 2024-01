La Metro C chiuderà per lavori. Tutte le informazioni

I lavori nelle metro non riguardano solo i binari della A o i nuovi treni per la linea B. Anche la metro C si rinnova e lo farà, possibilmente, entro la fine dell’imminente week end. Da venerdì 26 gennaio fino a tutta domenica 28, infatti, i tecnici Atac saranno all’opera per sistemare i deviatoi dei binari che collegano Pantano con San Giovanni.

Rinnovo dell’infrastruttura

Per permettere agli operai di lavorare in sicurezza, venerdì le ultime corse partiranno dal capolinea di Pantano alle 20:30 e da quello di San Giovanni alle 21. Dopo la linea sarà sospesa e sostituita da bus navette. Il servizio riprenderà regolarmente prima dell’alba di lunedì 29 gennaio, a partire dalle 5:30. Oggetto degli interventi saranno i deviatoi, uno strumento che serve per regolare la circolazione dei treni.

È la stessa Atac a spiegare che “con questi lavori si compie un altro passo in avanti nel lavoro di rilancio delle infrastrutture della rete che, insieme al rinnovo in corso della flotta, consentirà un progressivo efficientamento del servizio di trasporto”. Proprio di recente, nel corso di un’audizione in commissione mobilità, l’Atac aveva parlato delle tempistiche per l’arrivo di nuovi treni Hitachi, ordinati con un accordo quadro che prevede 33 nuovi mezzi. Nell’immediato, grazie al contratto applicativo, sono previsti 12 treni sulle linee B-B1 e 2 sulla A, sempre entro la primavera del 2025.

Nuovi treni sulla linea C

Attualmente sono 9 i treni che circolano sulla linea C della metro. In programma, oltre all’apertura delle nuove stazioni di Porta Metronia e Colosseo e quella ancor più futura di piazza Venezia, l’Atac sta ipotizzando una modifica del programma manutentivo in maniera tale di avere una disponibilità di treni maggiore rispetto ad oggi. L’obiettivo è quello di riuscire ad avere una corsa ogni 8 minuti.