Metro C a piazza Venezia, Gualtieri sul cantiere: "Ecco come lavora l'idrofresa più grande d'Europa"

L'idrofresa più grande d'Europa è all'opera a piazza Venezia da metà febbraio. Sabato 2 marzo il sindaco Roberto Gualtieri si è recato sul cantiere della stazione della Metro C per osservare con i suoi occhi la macchina da record in azione.

L'idrofresa più grande d'Europa

Costruita appositamente per realizzare lo scavo nel cuore di Roma, l'idrofresa - che pesa oltre 180 tonnellate - arriverà a 85 metri di profondità per installare i diaframmi perimetrali di cemento armato, che consentiranno di scavare e realizzare la stazione metropolitana. Quella che nelle promesse sarà la più bella d'Europa, un museo a cielo aperto che i romani e i turisti vedranno, a meno di intoppi strada facendo, tra dieci anni.

Il sopralluogo di Gualtieri

In un video realizzato dal cantiere della Metro C di Piazza Venezia, Gualtieri descrive le caratteristiche dell'idrofresa più grande d'Europa: "Costruita appositamente per questa stazione, viene da Cesena, un trasporto eccezionale in 5 parti - fa sapere, mentre indossa il caschetto di sicurezza -, pesa più di 180 tonnellate e ci consente di arrivare fino a 85 metri di profondità".

"C'è chi voleva rinviare il cantiere"

"Questa stazione - prosegue il Sindaco, mentre mostra il modo in cui vengono smosse tonnellate di terra poi riutilizzata - è predisposta anche per far passare sotto la metro D, che stiamo rilanciando e che sarà ancora più in profondità della metro C. Questa stazione sarà unica al mondo, si svilupperà su 8 piani sotterranei collegati da 27 scale mobili, 6 ascensori, e banchine di 110 metri. Ci saranno tre accessi diretti alla piazza, a servizio delle tre aree museali (Palazzo Venezia, Vittoriano e i Fori Imperiali). C'era chi ci consigliava di rinviare questo cantiere, noi lo abbiamo voluto fortemente perchè le metropolitane prima si cominciano, prima si finiscono. Di ritardi ce ne sono stati già troppi".